Paula, joven propietaria de un piso en Valencia Recorte del vídeo en Instagram

Paula, 24 años: "Volví a casa de mis padres y ahorré 3 años el 80% de mi sueldo para poder dar la entrada de un piso"

Comprar una vivienda siendo joven se ha convertido en un objetivo demasiado difícil para muchas personas. Los precios, el coste de los alquileres y la necesidad de contar con unos ahorros importantes para afrontar la entrada.

Aspectos que hacen que emanciparse y acceder a una casa en propiedad quede, en muchos casos, lejos de las posibilidades de quienes acaban de incorporarse al mercado laboral.

En este contexto, el testimonio de Paula, una joven valenciana de 24 años, ha llamado la atención en redes sociales al contar cómo consiguió comprarse un piso ella sola y ha explicado las decisiones que tomó durante los primeros años después de terminar la carrera.

Su estrategia no estuvo basada únicamente en ganar más dinero, sino en reducir gastos, establecer una cantidad de ahorro y mantener el objetivo durante varios años.

Volver a casa de sus padres

Paula terminó la carrera con 21 años y tomó una decisión que, según cuenta, fue determinante para conseguir reunir el dinero necesario para la entrada de su vivienda: regresar a casa de sus padres.

"Decidí volver a casa en lugar de irme de alquiler con mi novio", explica en el vídeo. De esta manera, pudo evitar durante un tiempo uno de los gastos más importantes para una persona que comienza a trabajar: el alquiler.

La joven asegura que permaneció tres años en casa de sus padres con un objetivo concreto: "Ahorrar durante tres años para la entrada de un piso en Valencia".

No plantea esta decisión como una renuncia permanente a independizarse, sino como una estrategia temporal para alcanzar una meta. Durante ese periodo, su prioridad fue acumular el dinero que necesitaba para dar el paso hacia la compra.

Ahorrar gran parte del sueldo

El segundo aspecto de su método tiene que ver directamente con la capacidad de ahorro. Paula recomienda que quienes puedan vivir con sus padres intenten guardar una parte muy elevada de sus ingresos.

"Ahorra del 70 al 80% de tu sueldo si vives con tus padres", aconseja. Para ella, se trata de aprovechar esos años en los que no existe el mismo nivel de gastos que tendría una persona viviendo de alquiler.

La joven también habla de poner el dinero a trabajar. "Invertir el dinero", señala como otro de sus consejos, al considerar que mantener una estrategia de ahorro a largo plazo requiere prestar atención a cómo se gestiona ese capital.

Su mensaje, sin embargo, no consiste en dejar de disfrutar ni en eliminar todos los gastos personales. De hecho, asegura que durante esos años siguió viajando y comprándose ropa.

"Yo me he ido de viaje cinco o seis veces al año y me he comprado la ropa que he querido", explica.

La clave, según su experiencia, estaba en identificar aquellos pequeños gastos cotidianos que podía evitar. "Hazle ese favor a tu 'yo' del futuro", resume.

Planificar antes de comprar

El tercer pilar de su estrategia es la planificación. Paula recomienda establecer previamente cuánto dinero se quiere ahorrar y organizar los gastos en función de ese objetivo.

"Si no te llega para un capricho tras ahorrar tu porcentaje, simplemente no te lo compres", afirma. Una forma de priorizar el ahorro antes que determinados gastos que pueden esperar.

También considera importante ser previsor y analizar con calma las oportunidades disponibles antes de comprar. En su caso, el objetivo era conseguir reunir la entrada necesaria para acceder a una vivienda en Valencia.