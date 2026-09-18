Las expertas coinciden: "Para reformar la cocina en 2026, no pongas la campana a la vista; mejor dentro de un mueble"

Algunos electrodomésticos lucen impecables en las revistas de decoración, pero resultan menos prácticos cuando se trasladan a una vivienda real. Es lo que ocurre con las campanas extractoras a la vista.

Aunque estos modelos pueden aportar personalidad a la cocina, su superficie queda expuesta continuamente al polvo y a la grasa. Con el paso del tiempo, pueden convertirse en uno de los elementos más incómodos de limpiar.

Por este motivo, algunos profesionales del interiorismo aconsejan evitar las campanas decorativas y apostar por soluciones más discretas. Una de las más prácticas consiste en integrar el aparato dentro de un mueble alto.

Esta alternativa permite mantener una imagen más ordenada, facilita el mantenimiento y reduce el ruido visual en la estancia.

Campanas ocultas

La arquitecta y diseñadora de interiores Claudia López Pella (@claudialp) ha explicado en Instagram qué cambiaría en su cocina si pudiera reformarla sin límites de presupuesto.

Una de sus decisiones sería sustituir la campana que tiene actualmente a la vista. Según reconoce, se ensucia demasiado y preferiría ocultarla dentro de un armario.

Su experiencia le ha llevado a reconsiderar una elección que durante años estuvo vinculada a las cocinas modernas. Más allá del resultado estético, el mantenimiento diario puede hacer que esta solución deje de ser práctica.

No es la única que apuesta por ocultar este electrodoméstico. La arquitecta Jennifer Amy Velázquez Rodríguez (@arq.amyvelazquez) también presenta la campana oculta como uno de esos detalles que marcan la diferencia en una cocina.

En sus proyectos, el sistema de extracción queda integrado para evitar que interrumpa la continuidad del mobiliario. El resultado es un frente más limpio, ordenado y visualmente ligero.

Integrada en el mueble

Una de las soluciones más habituales consiste en instalar la campana dentro de un mueble alto. De esta forma, únicamente queda visible la zona inferior o un pequeño frontal extraíble.

El cuerpo del electrodoméstico permanece oculto, lo que reduce la superficie expuesta al polvo y a las salpicaduras de grasa. La limpieza se concentra principalmente en el exterior visible y en los filtros metálicos.

Muchos de estos filtros pueden lavarse en el lavavajillas, aunque siempre conviene consultar las indicaciones del fabricante. El mueble también puede ofrecer algo de espacio alrededor del aparato, dependiendo del modelo y de la instalación.

Esta alternativa resulta especialmente práctica para quienes cocinan con frecuencia, preparan frituras o elaboran guisos largos. Permite mantener una buena capacidad de extracción sin romper la continuidad visual del mobiliario.

Extractor de encimera

Otra posibilidad es instalar un extractor de encimera o downdraft. Este sistema se coloca junto a la placa y permanece oculto cuando no se está utilizando.

Al encenderlo, el extractor emerge de forma vertical y recoge los vapores cerca de la zona de cocción. Es una solución especialmente atractiva para las islas y las cocinas abiertas sin muebles altos.

También existen placas con extractor integrado, en las que el sistema de aspiración se encuentra en la propia superficie de cocción. Ambas opciones permiten mantener despejada la parte superior de la cocina.

Sin embargo, necesitan espacio bajo la encimera para alojar el motor y los conductos. Esto puede reducir la capacidad de los cajones o de los muebles inferiores.

Además, suelen tener un precio más elevado y sus filtros requieren un mantenimiento frecuente. Antes de elegir uno de estos sistemas también es necesario comprobar su compatibilidad con la placa y las condiciones de instalación.

Cómo elegir

La estética no debería ser el único criterio para escoger una campana. También hay que valorar la frecuencia con la que se cocina, el tamaño de la estancia y el tipo de preparaciones habituales.

Cocina cerrada y de uso diario: la campana integrada en un mueble suele ser una solución cómoda, discreta y sencilla de mantener.

la campana integrada en un mueble suele ser una solución cómoda, discreta y sencilla de mantener. Cocina abierta al salón: si cuenta con una isla o carece de muebles superiores, un extractor de encimera permite conservar unas líneas más limpias.

En cualquier caso, conviene elegir un modelo con una capacidad de extracción adecuada para las dimensiones de la cocina y respetar las distancias indicadas por el fabricante.