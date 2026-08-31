Entró en vigor para los menores de 35 años: el Gobierno da hasta 15.000 euros para comprar una casa en pueblos pequeños

Imagen de Besalu, un pueblo medieval en la provincia de Girona en España iStock.

La falta de empleo, de oportunidades formativas y de determinados servicios ha obligado durante años a muchos jóvenes a marcharse de los pequeños municipios de la llamada España vaciada. Esta pérdida de población joven ha contribuido al envejecimiento demográfico y ha dejado a numerosos pueblos con cada vez menos habitantes.

Frente a esta realidad, la vivienda se ha convertido en uno de los elementos que pueden marcar la diferencia a la hora de atraer y fijar población. Mientras las grandes ciudades afrontan precios elevados que dificultan el acceso de los jóvenes a una casa en propiedad, muchos municipios pequeños cuentan con un parque de viviendas más asequible.

Por eso, para intentar revertir esta tendencia, el Gobierno ha incluido en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 una ayuda específica para facilitar que los menores de 35 años puedan comprar una vivienda en municipios pequeños. La subvención puede alcanzar los 15.000 euros, aunque la cantidad dependerá del precio de la vivienda y del cumplimiento de una serie de requisitos.

Una ayuda para comprar o construir una vivienda en pueblos pequeños

El Real Decreto 326/2026, que regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, entró en vigor el 24 de abril y contempla expresamente una línea de ayudas destinada a jóvenes que quieran acceder a una vivienda en propiedad en municipios o núcleos de población de pequeño tamaño.

La norma establece que podrán acogerse a esta ayuda tanto quienes compren una vivienda como quienes opten por autopromoverla.

El objetivo no es únicamente reducir el esfuerzo económico que supone comprar una casa, sino que el Gobierno vincula esta medida al reto demográfico, ya que pretende favorecer la llegada y permanencia de población joven en localidades que cuentan con un reducido número de habitantes o que están perdiendo población.

La regla general establece que el municipio o núcleo de población en el que se encuentre la vivienda debe tener 10.000 habitantes o menos.

Sin embargo, la normativa contempla que el límite pueda elevarse hasta los 20.000 habitantes cuando exista un acuerdo motivado y se acredite una evolución negativa de la población y de la actividad económica que justifique la necesidad de consolidar población.

El máximo son 15.000 euros, pero no todos recibirán esa cantidad

Una de las cuestiones más importantes es que los 15.000 euros constituyen el importe máximo de la subvención, no una cantidad fija que se entregue a todos los jóvenes que cumplan los requisitos.

El artículo 143 del real decreto establece que la ayuda será igual o inferior a 15.000 euros por vivienda y, además, no podrá superar el 20% del coste de adquisición o de construcción. Por tanto, el precio de la vivienda determina directamente cuál será el máximo que puede recibir el beneficiario.

Por ejemplo, una persona que compre una vivienda por 50.000 euros no podrá recibir 15.000 euros, ya que el 20% de ese precio son 10.000 euros. En una compra de 60.000 euros, el límite sería de 12.000 euros.

🏡 PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2026-2030



➡️ Protección



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Para alcanzar los 15.000 euros completos, la vivienda tendría que tener un coste de al menos 75.000 euros, porque el 20% de esa cantidad equivale exactamente al máximo establecido por el programa. Si la casa cuesta más, la subvención seguirá limitada a 15.000 euros.

La misma regla se aplica cuando se trata de una autopromoción. En ese caso, la ayuda está vinculada al coste de construcción de la vivienda y no puede superar tampoco el 20% de ese importe.

Además, cuando la vivienda sea adquirida o autopromovida por dos personas, el importe de la subvención se repartirá entre ambas de acuerdo con el porcentaje de propiedad que corresponda a cada una.

La normativa establece, asimismo, que la vivienda solo podrá ser adquirida o autopromovida por un máximo de dos personas físicas.

Qué requisitos debe cumplir el joven

La edad es uno de los requisitos fundamentales. Podrán acceder a esta ayuda quienes tengan 35 años o menos, es decir, también pueden solicitarla quienes hayan cumplido los 35.

La edad debe cumplirse en el momento de solicitar la ayuda o, en determinados casos, en el momento de firmar el contrato de adquisición cuando este se haya suscrito antes de publicarse la convocatoria correspondiente y después del 1 de enero de 2026.

Existe también un requisito relacionado con los ingresos. Las rentas anuales de la persona beneficiaria, dentro de los criterios establecidos por el plan, no podrán superar con carácter general cinco veces el IPREM.

La propia norma contempla umbrales superiores en determinados supuestos de discapacidad: 5,5 veces el IPREM cuando existe un grado reconocido igual o superior al 33% y seis veces cuando es igual o superior al 65%.

Otro elemento esencial es que la vivienda debe convertirse realmente en el domicilio del beneficiario. No se trata, por tanto, de una subvención pensada para comprar una segunda residencia en un pueblo, una casa de vacaciones o un inmueble para ponerlo posteriormente en alquiler.

La vivienda adquirida debe constituir la residencia habitual y permanente durante un periodo mínimo de cinco años desde la fecha de adquisición.

Además, el beneficiario tendrá que ocuparla en un plazo máximo de tres meses desde la entrega de la vivienda por parte del vendedor. En el caso de una autopromoción, el plazo se cuenta desde la finalización de la obra.

La norma contempla algunas excepciones a esa permanencia mínima. El periodo de cinco años puede verse reducido si se producen determinadas circunstancias, como un cambio de domicilio por motivos laborales o la venta de la vivienda con reinversión del importe obtenido en otra vivienda habitual que se adapte a las nuevas circunstancias familiares.