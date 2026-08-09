Un experto inmobiliario avisa: "Después del verano nadie podrá permitirse una vivienda"

El mercado inmobiliario en España sigue atravesando un momento complicado, con un continuo encarecimiento de la vivienda tanto para la compra como para el alquiler. Una situación que, por ahora, no parece cerca de resolverse.

Así lo asegura el analista inmobiliario Sergio Gutiérrez, que en sus redes sociales (@sergioexcellencecircle) advierte de que, tras el verano, el acceso a la vivienda será todavía más complicado. A su juicio, el alza de los precios y la falta de oferta seguirán dificultando la compra de un inmueble.

El experto considera que España atraviesa una nueva crisis habitacional provocada por un problema estructural: la oferta sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda. Una situación que, según explica, continuará presionando los precios durante los próximos meses.

La escasez de viviendas disponibles y el aumento de la demanda mantienen la tensión en el mercado. Esto genera incertidumbre entre quienes se plantean comprar una casa y dudan sobre si este es un buen momento para hacerlo.

El alquiler sigue subiendo

El mercado inmobiliario continúa tensionado y afecta tanto a compradores como a inquilinos. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio del alquiler ha aumentado un 2,6% interanual en España.

La compraventa también mantiene su crecimiento. En mayo se registraron 61.054 operaciones, un 39,7% más que en el mismo mes del año anterior.

Ante este escenario, Sergio Gutiérrez trata de orientar a los potenciales compradores sobre cómo podría evolucionar el mercado durante los próximos meses.

La crisis de la vivienda

Las previsiones del analista llegan después de conocerse el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que vuelve a situar la vivienda entre las principales preocupaciones de los españoles.

Gutiérrez insiste en que el principal problema sigue siendo el desequilibrio entre la oferta y la demanda. "El desequilibrio entre oferta y demanda sigue siendo descomunal", recalca.

Ese desfase explica, a su juicio, que los precios continúen aumentando. No obstante, considera que en algunas zonas del país el mercado está alcanzando un límite debido a las dificultades para acceder a financiación.

"La financiación se limita a lo que la gente que se hipoteca puede llegar a pagar. No hay más. Y hay zonas donde ya están al límite", explica.

Su previsión es que el ritmo de subida de los precios pueda moderarse, ya que el mercado está condicionado por la capacidad de endeudamiento de las familias y por la saturación que existe en determinadas zonas.

El analista añade que, si continúa la expectativa de que la vivienda seguirá revalorizándose, muchas personas intentarán comprar cuanto antes, lo que impulsaría todavía más la demanda.

En cambio, si se extiende la idea de una estabilización o una posible corrección de los precios, el ritmo de compraventas podría ralentizarse. Esto aliviaría parte de la tensión del mercado y favorecería un estancamiento o incluso una bajada de los precios.

Un mercado al límite

El acceso a la vivienda continúa siendo uno de los principales problemas en España. Los elevados precios dificultan tanto la compra como el alquiler, especialmente en las grandes ciudades.

La elevada demanda y la escasez de oferta reducen las opciones disponibles y obligan, en muchos casos, a afrontar precios muy superiores a los de hace apenas unos años.

A esta situación se suma la preocupación por las ocupaciones ilegales, que también afecta al mercado. De hecho, muchas viviendas se ofrecen a la venta con okupas en su interior.

Todo ello dibuja un escenario en el que cada vez resulta más difícil acceder a una vivienda a un precio asequible. Mientras tanto, el coste de la vivienda sigue aumentando y todavía no se vislumbra dónde puede estar su techo.

Sobre la situación actual, Sergio Gutiérrez recuerda que "pocos se acuerdan de lo que vivimos en 2008", cuando la crisis inmobiliaria hizo que millones de personas perdieran gran parte del valor de su patrimonio en muy poco tiempo.

Habrá que esperar para comprobar cómo evoluciona el mercado y si, finalmente, llega a producirse un nuevo estallido de la burbuja inmobiliaria.