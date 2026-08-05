Un administrador de fincas español: "Si tu vecino invade tu plaza de garaje, la comunidad podrá demandarle"

Las discusiones por las plazas de garaje son uno de los conflictos más frecuentes en las comunidades de propietarios. A veces basta con unos centímetros sobre la línea divisoria o que un vehículo ocupe parte de la plaza contigua o dificulte la maniobra de entrada y salida.

Lo que para algunos vecinos parece un problema menor puede acabar convirtiéndose en un asunto legal. Tal y como avisa el administrador de fincas Álex Nasu, invadir de forma reiterada una plaza ajena no es una simple cuestión de cortesía.

Se trata de una conducta que puede dar lugar a actuaciones formales por parte de la comunidad de propietarios. "Si tu vecino invade tu plaza de garaje, la comunidad podrá demandarle", advierte el experto, aunque subraya que antes de llegar a los tribunales la ley exige seguir una serie de pasos previos destinados a intentar una solución amistosa.

El aviso formal es obligatorio

La primera recomendación es evitar enfrentamientos directos. Discutir en el garaje o dejar notas amenazantes suele empeorar la convivencia y dificulta una posible solución posterior.

Según explica Nasu, lo correcto es informar al presidente de la comunidad y al administrador de fincas para que quede constancia del problema. A partir de ahí, el presidente debe enviar un aviso formal por escrito al vecino que invade la plaza.

Ese requerimiento no es opcional. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) exige que la comunidad comunique previamente la conducta infractora y solicite su cese antes de iniciar cualquier procedimiento judicial. El documento sirve además como prueba de que se intentó resolver el conflicto de manera amistosa.

Los expertos recomiendan que la notificación se realice mediante burofax, carta certificada o cualquier medio que permita acreditar la recepción.

Mediación

La legislación española impulsa cada vez más las llamadas Medidas Adecuadas de Solución de Controversias (MASC), entre las que se encuentra la mediación vecinal.

En conflictos relacionados con plazas de garaje, estas vías pueden resultar especialmente útiles porque permiten alcanzar acuerdos rápidos y menos costosos que un juicio.

Por ejemplo, puede pactarse una nueva forma de estacionamiento, la instalación de elementos delimitadores autorizados por la comunidad o un compromiso de respeto estricto a las líneas de la plaza.

Solo si el vecino persiste en la invasión pese al requerimiento y a los intentos de mediación, la comunidad podrá plantearse una demanda civil.

Para ello será necesario que la junta de propietarios autorice expresamente el ejercicio de acciones judiciales, tal y como prevé la LPH para este tipo de actuaciones comunitarias.

Qué dice la ley

La plaza de garaje suele tener la consideración de elemento privativo, es decir, pertenece exclusivamente a su propietario. Sin embargo, el suelo, las paredes, los accesos y las zonas de maniobra forman parte de los elementos comunes de la comunidad.

Por eso, estacionar invadiendo otra plaza puede suponer una alteración del uso legítimo de un elemento privativo ajeno y afectar además al normal funcionamiento de las zonas comunes.

El artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal permite ejercer la llamada acción de cesación frente a actividades o conductas que resulten molestas o contrarias a las normas comunitarias.

Si la comunidad no actúa, el propietario afectado puede, en determinados supuestos, reclamar judicialmente para que cese la ocupación indebida.

Además, algunos juristas recuerdan que, en casos especialmente graves y persistentes, podría llegar a valorarse la aplicación del artículo 245.2 del Código Penal, relativo a la usurpación de inmuebles no destinados a vivienda, aunque esta vía penal es excepcional y requiere circunstancias mucho más intensas que una invasión ocasional de unos centímetros.

Cómo actuar

Los administradores de fincas recomiendan seguir siempre un protocolo ordenado:

Hacer fotografías de la invasión y anotar fechas y horas.

Recoger posibles testimonios de otros vecinos afectados.

Comunicarlo por escrito al presidente o al administrador.

Solicitar un requerimiento formal al vecino infractor.

Llevar el asunto a junta si el problema continúa.

Acudir a la vía judicial solo cuando hayan fracasado las soluciones previas.

La clave, insisten los profesionales del sector, es actuar con prudencia y respaldo documental. Una plaza de garaje es un derecho de uso exclusivo de su propietario, pero la mejor forma de protegerlo no suele ser la confrontación inmediata.