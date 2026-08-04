Un cerrajero con 28 años de experiencia avisa: "Idealista es el mejor escaparate para los okupas"

La okupación sigue siendo una de las principales preocupaciones de muchos propietarios en España, especialmente entre quienes tienen una vivienda vacía o un inmueble anunciado para su venta o alquiler.

Sobre esta cuestión ha hablado Daniel Mateo, cerrajero con 28 años de experiencia y conocido en redes sociales como "El cerrajero de TikTok" (@elcerrajerodetiktok), quien lanza una advertencia contundente: "Idealista es el mejor escaparate para los okupas".

En una entrevista concedida a EL ESPAÑOL de Aragón, el profesional explica que algunos okupas utilizan los anuncios publicados en portales inmobiliarios para localizar viviendas vulnerables y elegir sus objetivos.

Según explica, quienes buscan ocupar una vivienda de forma ilegal utilizan con frecuencia los anuncios inmobiliarios para localizar posibles objetivos. En muchos casos, conciertan una visita y, si el inmueble les interesa y detectan que la puerta presenta vulnerabilidades, regresan posteriormente para intentar acceder.

El experto asegura que incluso ha recibido llamadas de personas que le han reconocido sin ningún reparo que querían entrar en una vivienda que no era suya. "No se han cortado en decirnos que querían entrar en una casa que no era suya, con toda la desfachatez del mundo", relata.

También advierte de que no siempre resulta sencillo identificar este tipo de situaciones, ya que en ocasiones los supuestos okupas aparentan ser propietarios o inquilinos legítimos.

Vacío legal

Daniel Mateo recuerda uno de los servicios que más le sorprendió. Acudió a abrir la puerta de una vivienda y, una vez terminado el trabajo, un vecino le alertó de que el inmueble pertenecía a un banco y que quienes habían solicitado el servicio eran, presuntamente, okupas.

Ante la situación, llamó a la Guardia Civil, pero asegura que los agentes le indicaron que no podían intervenir y le recomendaron extremar las precauciones en futuros avisos.

El cerrajero también recuerda otro episodio en el que una pareja de personas mayores le contrató para cambiar la cerradura de un piso. Junto a ellos había un hombre al que no conocía y que decía participar en el alquiler de la vivienda.

Cuando terminó el trabajo, otro hombre de gran envergadura entró en el inmueble sin permiso y permaneció en él. Daniel Mateo volvió a avisar a la Policía, pero, según su relato, tampoco se produjo ninguna actuación.

A raíz de estas experiencias, sostiene que existe un importante vacío legal que deja a muchos propietarios en una situación de desprotección y limita la capacidad de actuación de las autoridades.

Protección frente a la okupación

El cerrajero asegura que la demanda de sistemas de seguridad ha aumentado de forma notable en los últimos años. Según explica, las ventas relacionadas con este tipo de instalaciones se han multiplicado por cuatro respecto a hace 7 u 8 años, especialmente en las grandes ciudades.

En su opinión, las viviendas más expuestas son las segundas residencias situadas en zonas de playa o montaña, ya que suelen permanecer deshabitadas durante largos periodos de tiempo. No obstante, advierte de que ninguna vivienda está completamente libre de riesgo.

Para estos casos recomienda instalar una alarma conectada al teléfono móvil y reforzar las cerraduras. Aunque reconoce que supone una inversión importante, insiste en que el coste es muy inferior al que puede implicar recuperar una vivienda ocupada.

También desmonta algunos mitos sobre las puertas de seguridad. Asegura que una puerta acorazada de unos 700 euros no ofrece una protección realmente elevada y que los modelos de alta seguridad parten, aproximadamente, de los 3.000 euros.

Aun así, considera que no siempre es necesario realizar un desembolso tan elevado. Un bombín de calidad, correctamente protegido y acompañado de un buen cerrojo puede ofrecer un nivel de seguridad suficiente con una inversión de entre 400 y 500 euros.

Las declaraciones de Daniel Mateo reflejan la creciente preocupación social por la okupación y el interés cada vez mayor por reforzar la seguridad de las viviendas.

La importancia de la prevención

La okupación continúa siendo un fenómeno que genera preocupación entre muchos propietarios, no solo por las consecuencias económicas que puede acarrear, sino también por los largos procedimientos necesarios para recuperar un inmueble.

Una vez que una vivienda es ocupada ilegalmente, el propietario puede verse obligado a afrontar un proceso judicial prolongado, por lo que los especialistas coinciden en que la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz.

Entre las medidas más recomendadas figuran la instalación de alarmas conectadas a una central receptora, cámaras con acceso remoto, sensores de movimiento, iluminación automática y cerraduras inteligentes.

Además, reforzar puertas y ventanas con sistemas de seguridad adecuados, cristales laminados, persianas de seguridad o rejas en los accesos más vulnerables puede reducir considerablemente el riesgo de intrusión.