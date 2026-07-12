Maribel Verdú, actriz, sobre su patrimonio personal: "Tengo 3 pisos, sí, pero es que llevo trabajando más de 30 años"

El cine es una industria marcada por la incertidumbre y la intermitencia laboral, pero pocas carreras pueden presumir de la solidez de la de Maribel Verdú.

La actriz madrileña, una de las intérpretes más respetadas y queridas del cine español, ha construido su patrimonio a lo largo de más de tres décadas de trabajo constante frente a las cámaras, sobre los escenarios y en producciones internacionales.

Lejos de las imágenes de lujo ostentoso que a menudo rodean a algunas celebridades, Verdú siempre ha defendido una relación natural con el dinero y con los bienes materiales.

Una postura que quedó reflejada en unas declaraciones que siguen resonando años después y que resumen a la perfección su filosofía de vida.

"Tengo tres pisos, sí, pero es que llevo trabajando treinta años", afirmó en una entrevista concedida en 2013. Una frase que no pretendía exhibir riqueza, sino contextualizar el resultado de una larga trayectoria profesional construida a base de esfuerzo y continuidad.

La actriz quiso entonces dejar claro que todo lo que posee es fruto de su trabajo. "No he robado a nadie y todo lo he declarado a Hacienda", añadió, reivindicando la transparencia y la normalidad de haber conseguido estabilidad económica tras una carrera tan extensa.

Una consolidada trayectoria

Maribel Verdú comenzó a trabajar siendo apenas una adolescente. Su debut en la interpretación llegó cuando todavía era menor de edad y, desde entonces, no ha dejado de encadenar proyectos.

A lo largo de los años ha participado en más de setenta películas y ha trabajado con algunos de los directores más importantes del panorama nacional e internacional. Su nombre aparece asociado a títulos tan emblemáticos como Y tu mamá también, El laberinto del fauno, Belle Époque o Blancanieves.

Su talento le ha valido numerosos reconocimientos, entre ellos dos premios Goya, además de una extensa lista de galardones nacionales e internacionales.

Esa continuidad profesional le ha permitido construir una situación financiera estable en un sector donde muchos artistas alternan épocas de gran actividad con largos periodos sin trabajo. Para Verdú, la clave siempre ha sido la constancia.

Frente a quienes asocian el éxito únicamente con grandes fortunas o estilos de vida extravagantes, la actriz ha defendido en numerosas ocasiones la importancia de administrar con prudencia los ingresos obtenidos a lo largo de la carrera.

Una casa luminosa y llena de libros

La forma de entender el patrimonio de Maribel Verdú también se refleja en el hogar que ha creado. Las imágenes conocidas de su vivienda muestran espacios alejados de la ostentación, donde predominan la luz natural, los materiales nobles y una decoración pensada para el bienestar cotidiano.

La actriz ha apostado por interiores de inspiración nórdica, con tonos claros, maderas naturales y textiles que aportan calidez. El resultado es una vivienda acogedora en la que cada elemento parece elegido para transmitir tranquilidad.

Los libros ocupan un lugar protagonista. Las estanterías forman parte esencial de la decoración y revelan una de las grandes pasiones de la intérprete: la lectura.

Más que una casa diseñada para impresionar, su hogar parece concebido como un refugio personal. Un espacio donde descansar entre rodajes, leer, recibir a amigos y desconectar del ritmo de una profesión exigente.

Los muebles con historia, las piezas heredadas o adquiridas a lo largo de los años y la ausencia de excesos refuerzan esa sensación de autenticidad que siempre ha acompañado a la actriz.

Patrimonio sin ostentación

A sus 55 años, Maribel Verdú representa una manera diferente de entender el éxito. Su patrimonio inmobiliario no aparece como un símbolo de lujo, sino como la consecuencia lógica de décadas de trabajo continuado.

En un momento en el que las redes sociales han multiplicado la exposición de estilos de vida extravagantes, la actriz sigue defendiendo valores mucho más discretos: estabilidad, cultura, independencia económica y equilibrio personal.

Sus tres viviendas, lejos de convertirse en un motivo de exhibición, son para ella el resultado de una carrera profesional que comenzó en los años ochenta y que continúa plenamente vigente.

La historia de Maribel Verdú demuestra que, en ocasiones, el verdadero lujo no consiste en acumular propiedades o bienes materiales, sino en alcanzar la tranquilidad de vivir de aquello que se ama.