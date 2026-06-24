Los expertos en España coinciden: "Poner el aire acondicionado al mínimo multiplica el gasto en la factura de la luz"

Con la llegada del calor, miles de hogares españoles vuelven a depender del aire acondicionado para mantener una temperatura agradable en casa. Sin embargo, uno de los errores más habituales durante el verano puede acabar teniendo un impacto directo en la factura de la luz.

Seguro que esto te suena: llegar a casa después de pasar varias horas bajo altas temperaturas y programar el aire acondicionado a 18 o 19 grados pensando que así la vivienda se enfriará más rápido. Pero la realidad, es que los especialistas advierten de que esta práctica, no solo incrementa el consumo energético, sino que tampoco mejora la eficiencia del sistema.

El ingeniero industrial y experto en energía Jorge Morales de Labra insistía hace unas semanas sobre esto durante su intervención en el programa Fin de Semana de COPE y aseguraba que la clave para ahorrar está en el termostato.

Según explica, lo más recomendable es mantener una temperatura estable y razonable, evitando programaciones extremas que obliguen al aparato a realizar un esfuerzo innecesario.

Además, recuerda que climatizar habitaciones vacías o enfriar espacios que no se están utilizando supone un gasto completamente evitable. En muchos casos, mantener el aire acondicionado alrededor de los 23 grados permite conservar una sensación de confort sin disparar el consumo eléctrico.

El error que se repite cada verano

Quienes trabajan diariamente con este tipo de equipos observan el mismo comportamiento año tras año. Miguel Ángel Rojas, técnico instalador con más de veinte años de experiencia en el sector, dice que muchas personas siguen creyendo que bajar la temperatura al mínimo hará que la vivienda se enfríe antes.

Sin embargo, la realidad es muy diferente. Tal y como explicó en una entrevista publicada por La Vanguardia, esta estrategia puede acabar generando el efecto contrario en términos de eficiencia. "Poner el aire acondicionado a la mínima temperatura porque hace calor es como poner un coche siempre a la máxima velocidad", explica.

Igual que un vehículo no está diseñado para circular permanentemente al límite de sus prestaciones, un equipo de climatización tampoco trabaja mejor por funcionar constantemente a máxima potencia.

Cuando en el exterior se alcanzan temperaturas de 35 grados y el usuario programa el aparato a 18, el salto térmico es demasiado elevado. Como consecuencia, el sistema necesita trabajar durante más tiempo para alcanzar la temperatura deseada, consumiendo más electricidad y sometiendo sus componentes a un mayor desgaste.

A ello se suma otro aspecto importante: los cambios bruscos de temperatura tampoco suelen ser los más recomendables desde el punto de vista del confort y el bienestar dentro de la vivienda.

La temperatura recomendada

Frente a la tendencia de enfriar la casa al máximo, los especialistas coinciden en apostar por temperaturas moderadas que permitan mantener el equilibrio entre confort y ahorro energético.

Miguel Ángel Rojas lo resume de forma sencilla: "Lo recomendable es mantener una temperatura estable, normalmente entre 23 y 24 grados. No se trata de pasar frío, sino de estar a gusto".

Una persona ajustando el aire acondicionado en casa.

Esa pequeña diferencia puede parecer insignificante, pero tiene un impacto notable en el consumo eléctrico. Un aparato que trabaja dentro de un rango razonable necesita menos energía para mantener la temperatura, reduce el número de esfuerzos innecesarios y prolonga su vida útil.

En otras palabras, no se trata de renunciar al aire acondicionado, sino de utilizarlo de una forma más eficiente.

Otros hábitos que reducen la factura

El ahorro no depende únicamente de la temperatura seleccionada. Existen otros factores que también pueden marcar una diferencia importante durante los meses de verano.

Uno de ellos es elegir equipos con una buena clasificación energética. Los aparatos más eficientes consumen considerablemente menos electricidad y, aunque suelen tener un precio inicial más elevado, terminan amortizando esa inversión con el paso del tiempo.

También resulta útil aprovechar funciones como el temporizador o el apagado automático. Programar el equipo para que reduzca su funcionamiento durante la noche evita muchas horas de consumo innecesario.

Del mismo modo, los modos ECO incorporados en numerosos modelos actuales permiten optimizar automáticamente la potencia de trabajo y ajustar el funcionamiento a las necesidades reales de cada momento.

Mantenimiento y tecnología inverter

Otro aspecto que suele pasarse por alto es el mantenimiento. Los filtros acumulan polvo y suciedad con el paso de los meses, algo que obliga al equipo a realizar un esfuerzo adicional para climatizar correctamente la estancia. Por ello, los especialistas recomiendan limpiarlos periódicamente para garantizar un funcionamiento eficiente y evitar consumos superiores a los necesarios.

A la hora de comprar un nuevo aparato, también conviene fijarse en la tecnología utilizada. Los sistemas inverter se han convertido en una de las opciones más eficientes del mercado porque regulan automáticamente la potencia del compresor en función de la temperatura real de la estancia.

Técnico de climatización realizando la inspección de mantenimiento del aire acondicionado.

A diferencia de los equipos tradicionales, que se apagan y encienden continuamente para mantener el ambiente deseado, los inverter trabajan de forma progresiva y estable. Esto reduce los picos de consumo eléctrico y puede traducirse en ahorros cercanos al 30 % en comparación con sistemas más antiguos.

Por eso, los expertos coinciden en que la mejor estrategia para gastar menos este verano no pasa por bajar el termostato al mínimo, sino por encontrar una temperatura equilibrada y utilizar el equipo de forma inteligente. Una decisión sencilla que puede marcar la diferencia tanto en la factura eléctrica como en la vida útil del aparato.