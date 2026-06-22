Ya ha entrado en vigor: la ayuda de hasta 10.000 euros para los españoles que compren su primera vivienda

Comprar una vivienda en España se ha convertido en uno de los mayores desafíos para los jóvenes españoles. Y es que, el fuerte encarecimiento del mercado inmobiliario en los últimos años no ha hecho más que elevar el esfuerzo económico necesario para acceder a una primera vivienda, especialmente en las grandes ciudades y en islas con alta presión residencial como Baleares.

Precisamente con el objetivo de facilitar la emancipación y ayudar a los compradores más jóvenes, el Govern balear anunciaba hace unos meses una nueva línea de ayudas económicas destinadas a quienes adquieran su primer inmueble en propiedad. La iniciativa fue presentada recientemente en el Parlament por la presidenta autonómica, Marga Prohens y se suma a otras medidas ya existentes dirigidas a este colectivo.

Según los datos del índice inmobiliario de Fotocasa, el precio medio de la vivienda en Baleares supera los 5.300 euros por metro cuadrado, una de las cifras más altas en España. Esto supone que una vivienda de unos 80 metros cuadrados puede llegar a alcanzar valores cercanos a los 425.000 euros.

En este contexto, esta medida contempla una subvención directa de hasta 10.000 euros para jóvenes que compren su primera vivienda habitual dentro del archipiélago.

A diferencia de otros programas de financiación, esta ayuda no se concede en forma de préstamo, sino como una aportación económica destinada a aliviar parte de los gastos que supone la adquisición de una vivienda en las islas. El objetivo es facilitar el desembolso inicial, uno de los principales obstáculos para muchos compradores.

Quiénes pueden solicitar la ayuda

Entre los principales requisitos que se deben cumplir y que adelantaba hace unos meses el Govern, destaca que los beneficiarios deberán tener menos de 40 años en el momento de presentar la solicitud y acreditar una residencia continuada en Baleares de al menos cinco años.

Además, la ayuda está reservada a quienes adquieran su primera vivienda en propiedad. Esto significa que no podrán acceder al programa aquellas personas que ya sean propietarias o usufructuarias de otro inmueble residencial.

La vivienda adquirida deberá convertirse en la residencia habitual y permanente del solicitante y estar ubicada dentro del territorio balear.

También existirán límites máximos en el valor del inmueble para poder optar a la subvención. Aunque el tope general anunciado ronda los 378.000 euros, las cuantías variarán según la isla donde se encuentre la vivienda.

Los límites de precio según la isla

Las referencias establecen diferentes umbrales máximos para acceder a la ayuda dependiendo de la ubicación del inmueble.

En Mallorca, el precio de compra no podrá superar aproximadamente los 307.089 euros. En Menorca, el límite se situará en torno a los 270.000 euros.

Por su parte, tanto en Ibiza como en Formentera el importe máximo permitido rondará los 378.212 euros.

Estos límites buscan adaptar la medida a las diferencias existentes entre los distintos mercados inmobiliarios del archipiélago.

Documentación necesaria

Entre los documentos que deben aportarse se encuentran el DNI o NIE en vigor, el certificado histórico de empadronamiento para acreditar la residencia en Baleares y la declaración de la renta más reciente

También será necesario justificar la operación de compraventa mediante contratos previos o escrituras, además de acreditar que el solicitante no dispone de otra vivienda en propiedad.

Para ello suelen requerirse certificados catastrales y documentación registral que permitan verificar esta circunstancia.