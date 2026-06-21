Un ingeniero industrial avisa: "Decir que dejar el aire acondicionado constantemente encendido sirve para ahorrar es falso"

Con la llegada del verano, son muchos hogares españoles los que deciden instalar equipos de aire acondicionado con los que poder combatir el calor, si bien en muchas de las ocasiones se cometen grandes errores en su uso que hacen que se desperdicie mucha energía.

Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial, ha desmontado una de las creencias más extendidas sobre el aire acondicionado: que dejarlo encendido de forma continua permite ahorrar electricidad. Según el experto, esta idea es totalmente falsa.

En esta época del año en la que es imprescindible buscar soluciones para poder conciliar el sueño o simplemente para poder disfrutar de un mayor bienestar en el interior del hogar, seguir unas pautas básicas de uso es clave para ahorrar en la factura de la luz.

El uso eficiente del aire acondicionado se antoja imprescindible para poder conseguir que realmente cumpla con su cometido sin hacer que se tenga que desembolsar una gran cantidad de dinero en la factura mensual.

Cómo ahorrar con el aire acondicionado

Es muy habitual que exista la duda de si es mejor dejar encendido el equipo de aire acondicionado durante horas a una temperatura estable, o bien optar por apagarlo cuando ya se ha refrescado la estancia y volver a encenderlo más tarde.

Muchas personas optan por la primera opción considerando que así consiguen ahorrar. Lo justifican asegurando que así evitan que cada arranque del aparato dispare el consumo o termine por dañar el equipo, algo que los expertos desmienten.

En el caso de los equipos domésticos de aire acondicionado, no hay que cometer el error de seguir las mismas pautas que en otros sistemas de climatización, ya que tiene unas características que lo hacen funcionar de otra manera.

Cuando una persona llega a su casa en verano, es normal que encienda el equipo para que su hogar pase a tener una temperatura más agradable, pero cuando está cómoda, puede apagarlo y volver a ponerlo más tarde si vuelve a tener calor. Aunque pueda ser considerado un error, realmente no gasta más ni fuerza el aparato más de lo debido.

Los sistemas actuales están diseñados para permitir mayor flexibilidad y funcionar con rapidez según las exigencias o necesidades del usuario, por lo que se pueden encender y apagar cuando se necesite, sin que ello suponga un gasto excesivo de energía.

Por este motivo, en una vivienda convencional, mantener el aire acondicionado funcionando durante horas de forma continuada solo por evitar un posible mayor consumo posterior si se desea encender, no tiene demasiado sentido.

De hecho, los especialistas explican que la mejor manera de ahorrar con aire acondicionado es encendiéndolo y apagándolo en función de las necesidades, ya que es cuando gasta menos.

No todos funcionan igual

A pesar de que esta sea la recomendación general, hay que ser consciente de que no todos los sistemas de aire acondicionado funcionan igual. Y es que, mientras que en los equipos por agua el calor puede tardar más en llegar y puede no convenir apagar el sistema por completo, en los que son más de inercia, se recomienda lo contrario.

La clave, en cualquier caso, no está en dejar que el equipo esté en funcionamiento durante todo el día, sino en no hacer que esté trabajando en todos esos periodos en los que realmente no está aportando nada al hogar, pues supone malgastar energía.

Por ejemplo, si una habitación está vacía durante horas, mantener el aire acondicionado encendido en ella no supone ningún tipo de ahorro. De hecho, obliga a la máquina a estar funcionando más tiempo del que realmente necesita.

Por tanto, lo más correcto es activarlo y, en el momento en el que alcance una temperatura agradable, se puede desconectar y volver a activarlo en el caso de que vuelva a aparecer el calor, siendo en todo caso un buen uso del equipo de climatización.

A todo ello hay que sumar que los equipos actuales incorporan diferentes tecnologías que están enfocadas a mejorar el confort en el interior del hogar, y que permiten programar su funcionamiento en diferentes horarios, incluso a través de una app móvil.

Esto supone poder disfrutar de una mayor comodidad de uso, pero también facilita el ahorro de electricidad.

Consejos para ahorrar con el aire

Para ahorrar energía a la hora de usar el equipo de aire acondicionado, es recomendable que, a la hora de comprar uno de estos aparatos, se busque aquel que tenga mejor clasificación energética dentro del presupuesto disponible, ya que, aunque supone mayor inversión inicial, a la larga supone un gran ahorro.

Por otro lado, es importante elegir una temperatura ideal, que se recomienda que se encuentre entre los 24 y los 26 grados centígrados en verano. Programarla por debajo de este rango puede suponer un aumento de un 6-8% por cada grado menos.

Asimismo, una recomendación de los expertos para optimizar el consumo es la de que la diferencia entre la temperatura interior y exterior no supere nunca los 12 ºC.

Igualmente, se recomienda el uso de los modos eficientes (ECO) cuando sea posible, ya que ajustan automáticamente la potencia y la temperatura para optimizar el rendimiento y reducir el consumo energético.

También es aconsejable usar la función de apagado automático si se va a utilizar para conciliar el sueño, evitando de esta forma que el sistema de aire acondicionado funcione más horas de las necesarias.