Los pintores coinciden: "La solución para las humedades no está en la pintura antimoho, es mejor una antimanchas con disolvente"

Las manchas de humedad y moho en baños, paredes y alrededor de las ventanas es un problema habitual en muchas viviendas también durante los meses de calor en España, especialmente en aquellas con poca ventilación. Y es que, el aumento de la temperatura y la acumulación de vapor favorecen su aparición en techos y paredes.

Ante esta situación, muchas personas recurren directamente a las conocidas pinturas antimoho pensando que son la solución definitiva. Sin embargo, algunos pintores profesionales aseguran que estos productos no siempre ofrecen los resultados esperados y el origen del problema suele estar en otro lugar.

La falta de ventilación, los sistemas de extracción poco eficientes o la condensación constante siguen siendo algunas de las principales causas de la aparición de moho en el hogar. Por eso, los expertos insisten en que antes de pensar en volver a pintar conviene solucionar primero aquello que está generando la humedad.

Precisamente sobre ello ha hablado el pintor @marcabellan.pintor en uno de sus vídeos publicados en TikTok, donde explica cuál es la medida más efectiva para evitar que las manchas vuelvan a aparecer.

"Para solucionar la humedad en el baño, la solución puede ser poner una buena extracción y ventilación. Sin embargo, también podemos parchearlo para que aguante lo máximo posible", asegura el experto.

La ventilación sigue siendo la mejor solución

Según explica el profesional, muchas personas depositan demasiadas expectativas en las pinturas antimoho cuando en realidad el problema continúa presente detrás de la pared. "Las pinturas anti moho no funcionan, lo mejor es la ventilación", recuerda.

Por eso, cuando la humedad ya ha dejado marcas visibles, el primer paso consiste en preparar correctamente la superficie antes de aplicar cualquier producto: "Lo primero de todo es lijarlo para quitar el moho, el siguiente punto es el fijador que es muy importante", comienza explicando.

La imprimación o fijador ayuda a consolidar la pared y favorece que las siguientes capas de pintura se adhieran correctamente, algo especialmente importante en superficies afectadas por condensación o manchas persistentes.

La pintura más recomendada para humedades

Una vez preparada la zona, el pintor apuesta por una alternativa diferente a las pinturas antimoho tradicionales: "El siguiente paso es una buena pintura antimanchas y que sea una buena parte, sobre todo al disolvente. Si es al disolvente tapa mucho más que al agua".

Este tipo de productos se utiliza habitualmente para bloquear manchas difíciles y evitar que vuelvan a aparecer a través de la pintura decorativa posterior. Además, muchos fabricantes coinciden en que ofrecen una resistencia superior en situaciones de humedad intensa.

Desde Pinturas Lepanto señalan que combinar una buena imprimación con productos adecuados y el disolvente correcto ayuda a mejorar tanto la aplicación como la durabilidad del acabado.

En la misma línea, desde Grupo Montiel recomiendan optar por pinturas al disolvente cuando las humedades son especialmente acusadas, ya que suelen soportar mejor este tipo de condiciones. Eso sí, el profesional reconoce que estos productos presentan una única desventaja respecto a las pinturas al agua: "La diferencia es que huele, pero cuando seca deja de oler".

Dos manos de pintura para bloquear la mancha

Una vez seca la primera capa, el proceso continúa con una segunda aplicación para reforzar el bloqueo de las manchas. "Una vez está seca la primera capa, echamos la segunda y ahora se puede o seguir con el anti manchas en el caso de que queráis o os guste el color o ya podéis pintar con la pintura que queráis porque la mancha ya está bloqueada", detalla.

Sin embargo, los especialistas recuerdan que ninguna pintura puede sustituir una correcta ventilación. Si el baño sigue acumulando humedad de forma constante, el moho terminará reapareciendo tarde o temprano.

Por ello, además de pintar, conviene revisar extractores, ventilar la estancia después de cada ducha y favorecer la circulación del aire. Solo así será posible mantener techos y paredes libres de manchas durante más tiempo.