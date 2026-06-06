Un ingeniero energético: "Tener un frigorífico antiguo supone unos 100 € más en la factura de la luz"

La subida de la factura eléctrica vuelve a preocupar a millones de hogares españoles. Desde el 1 de junio ha finalizado la rebaja temporal del IVA de la luz y también se recupera el impuesto eléctrico habitual, un cambio que ya empieza a notarse en muchos recibos.

En plena llegada del calor y con el aire acondicionado funcionando más horas, los expertos recuerdan que no solo importa cuánto usamos los electrodomésticos, sino también su antigüedad y eficiencia.

El ingeniero industrial y divulgador energético Jorge Morales de Labra ha advertido en la COPE de que muchos hogares tienen un "enemigo silencioso" funcionando las 24 horas del día.

Aunque el aire acondicionado suele ser el aparato que más preocupa en verano, los frigoríficos antiguos deben preocuparnos aún más. El experto asegura que una nevera vieja puede convertirse en uno de los mayores focos de gasto eléctrico de toda la vivienda.

El frigorífico antiguo

Morales de Labra recuerda que los frigoríficos no destacan por su elevada potencia instantánea, como sí ocurre con un horno o un microondas, pero jamás se apagan. Funcionan día y noche durante todo el año, lo que convierte cualquier pérdida de eficiencia en un gasto continuo.

"El rey indiscutible es el frigorífico, sobre todo si es antiguo", explica el experto. Según detalla, algunos modelos con más de 15 años pueden llegar a consumir hasta tres veces más electricidad que uno moderno con buena clasificación energética.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) lleva años alertando de este problema. De hecho, diversos informes sobre consumo doméstico sitúan al frigorífico como el electrodoméstico que más electricidad consume en una vivienda media española, precisamente porque permanece enchufado las 24 horas.

En muchos hogares todavía sobreviven neveras muy antiguas en garajes, segundas residencias o cocinas auxiliares. El típico "frigorífico de la abuela" que se usa para guardar bebidas o congelados puede parecer inofensivo, pero acaba teniendo un fuerte impacto en el recibo anual.

Morales de Labra calcula que un frigorífico viejo puede suponer alrededor de 100 euros anuales en electricidad. Una cifra que incluso puede aumentar si el aparato tiene problemas de aislamiento, gomas deterioradas o acumulación de hielo.

La etiqueta energética

La eficiencia energética de los electrodomésticos ha evolucionado enormemente en los últimos años. La Unión Europea impulsó un nuevo sistema de etiquetado energético que entró en vigor en 2021 y que eliminó las antiguas categorías A+, A++ y A+++ para volver a una escala más clara, desde la A hasta la G.

Este cambio respondió precisamente a la enorme diferencia de consumo entre aparatos antiguos y modernos. Un frigorífico eficiente actual puede reducir el gasto eléctrico de forma notable respecto a modelos fabricados hace dos décadas.

Según datos de la Comisión Europea, sustituir un electrodoméstico antiguo por otro eficiente puede reducir el consumo energético entre un 40% y un 60%, dependiendo del modelo y del uso.

Por eso, el experto energético considera que cambiar una nevera vieja "se amortiza solo". Aunque la compra inicial suponga un desembolso importante, el ahorro mensual en la factura permite recuperar la inversión con el paso de los años.

Además, no solo se trata de gastar menos. Los frigoríficos nuevos incorporan motores inverter, mejores sistemas de aislamiento y tecnologías que regulan automáticamente la temperatura para evitar consumos innecesarios.

El aire acondicionado

Aunque el frigorífico antiguo preocupa especialmente por su consumo constante, el aire acondicionado sigue siendo uno de los aparatos que más dispara el gasto durante los meses de calor.

Jorge Morales de Labra insiste en que uno de los errores más frecuentes es programar temperaturas demasiado bajas al llegar a casa. "Ponerlo a 18 grados es una barbaridad", señala.

La recomendación del experto es mantener el termostato en torno a los 23 grados para lograr una sensación de confort sin provocar un gasto excesivo. Además, recuerda que cada grado que se baja de más incrementa aproximadamente un 7% el consumo eléctrico.

El Ministerio para la Transición Ecológica también recomienda mantener temperaturas moderadas y evitar diferencias extremas entre el exterior y el interior de la vivienda. Además del ahorro económico, esta práctica mejora la eficiencia del aparato y reduce averías.

Los expertos aconsejan igualmente cerrar puertas y ventanas mientras el aire acondicionado está encendido, utilizar persianas para bloquear el calor y limpiar regularmente los filtros.

Pequeños cambios

Más allá de sustituir electrodomésticos antiguos, existen hábitos sencillos que ayudan a reducir el consumo eléctrico sin renunciar al confort. En el caso del frigorífico, Morales de Labra recomienda mantener la temperatura en torno a los 5 grados. Muchas personas lo ajustan a temperaturas demasiado bajas pensando que conservarán mejor los alimentos, cuando en realidad solo aumentan el gasto energético.

También conviene evitar introducir comida caliente, abrir la puerta continuamente o colocar el frigorífico junto a fuentes de calor como hornos o ventanas soleadas.

Otro consejo importante es no utilizar varios electrodomésticos potentes al mismo tiempo. Lavadora, horno, secador o microondas pueden generar picos de consumo que obliguen incluso a contratar más potencia eléctrica.

Y ahí aparece otro gasto fijo que muchas familias pasan por alto. Según explica el experto, aumentar la potencia contratada puede encarecer la factura en decenas de euros al año aunque apenas se use durante unos minutos al día.