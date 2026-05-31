Un albañil de 22 años: "El 95% de las personas que aprenden esta profesión tienen empleo y estabilidad laboral"

La construcción se enfrenta desde hace años a uno de los mayores desafíos: la falta de trabajadores cualificados para cubrir la creciente demanda de profesionales en España. Y es que, mientras miles de empleados del sector se acercan a la jubilación, las empresas tienen cada vez más dificultades para encontrar jóvenes dispuestos a tomar el relevo.

Se trata de una situación que preocupa especialmente a constructoras y promotores, ya que la escasez de mano de obra está comenzando a afectar al ritmo de muchas obras en distintos puntos de España.

Además, aunque tradicionalmente ha sido un sector muy masculinizado, cada vez son más mujeres que encuentran una oportunidad laboral en este ámbito. Según datos del Observatorio Industrial de la Construcción, actualmente representan algo más del 11 % de las personas que trabajan en el sector.

En este contexto, voces jóvenes como la de Santiago Carpintero, conocido en redes sociales como 'El albañil de TikTok', se han convertido en una referencia para acercar esta profesión a las nuevas generaciones.

Con tan solo 22 años, utiliza sus perfiles para mostrar el día a día de la albañilería y reivindicar las oportunidades laborales que ofrece un sector que necesita urgentemente nuevos profesionales.

"La profesión del futuro"

En uno de sus últimos vídeos, el joven lanza un mensaje dirigido especialmente a quienes buscan una salida laboral y no cuentan con experiencia previa en el sector.

"Como ya sabéis, la albañilería es la profesión del futuro porque cada año va aumentando la demanda porque básicamente no hay albañiles, hay muchísimas obras y que no haya mano de obra es un problema fundamental".

Según explica, actualmente existen diferentes vías para formarse desde cero y adquirir los conocimientos necesarios para comenzar a trabajar en la construcción.

"Existen cursos de formación gratuita en albañilería para que aprendas y te puedas formar para un futuro. Si no lo sabéis, el 95 % de las personas que aprenden esta profesión tienen empleo y estabilidad laboral", asegura.

Formación gratuita y oportunidades

Santiago también destaca algunas de las ventajas que, en su opinión, ofrece esta profesión, especialmente para quienes buscan estabilidad laboral a medio y largo plazo.

"Como ya sabéis, siempre se trabaja en equipo, con buena compañía, buenos horarios y buen salario", explica. Para quienes estén interesados en iniciarse en el sector, recomienda informarse sobre los programas formativos disponibles en distintas entidades especializadas repartidas por toda España.

"Si estáis interesados en comenzar, podéis informaros en los centros de la Fundación Laboral de toda España y esto te capacitará para ser técnico de albañilería en España", detalla.

Además recuerda que otra alternativa pasa por cursar estudios reglados relacionados con la construcción y la edificación: "También puedes informarte de los ciclos de Formación Profesional de Edificación el próximo septiembre en tu ciudad. Así que no dejes esta oportunidad de poder trabajar y formarte en la profesión del futuro", concluye.

Cuánto gana un albañil en España

Uno de los aspectos que más interés genera entre quienes se plantean trabajar en la construcción tiene que ver con el salario. Aunque las cifras pueden variar según la experiencia, la categoría profesional o la comunidad autónoma, los datos muestran que se trata de una profesión con amplias posibilidades de crecimiento salarial.

Actualmente, el sueldo medio de un albañil en España ronda los 19.800 euros brutos al año, lo que equivale aproximadamente a unos 1.700 euros mensuales. Sin embargo, las diferencias entre quienes empiezan y los profesionales más experimentados pueden ser importantes.

Por ejemplo, un ayudante de albañil suele percibir alrededor de 13.900 euros brutos anuales, mientras que un oficial de primera puede alcanzar salarios cercanos a los 22.000 euros al año. En algunos puestos especializados o de mayor responsabilidad, estas cantidades pueden ser incluso superiores.

Además, el salario también depende de factores como el convenio aplicado, la ubicación geográfica o el tipo de obra. En determinadas zonas de España, donde existe una mayor demanda de profesionales cualificados, las empresas ofrecen mejores condiciones económicas para atraer trabajadores.