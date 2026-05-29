Entró en vigor: la ayuda de hasta 66.000 € para reformar viviendas en pueblos de menos de 3.000 habitantes

El Gobierno de Aragón ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas para la rehabilitación de viviendas en los municipios más pequeños de la comunidad. Una iniciativa que busca favorecer la recuperación de viviendas en zonas con problemas de despoblación y contribuir a revitalizar el medio rural.

El listado de localidades que podrán beneficiarse de estas ayudas ha sido publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) e incluye un total de 93 municipios integrados en el llamado Programa 700. Un programa con el que se busca también facilitar que jóvenes, familias y personas interesadas en trasladarse fuera de las grandes ciudades puedan encontrar un hogar a precios asequibles.

Además de recuperar viviendas que actualmente están vacías o en desuso, el plan pretende generar actividad económica y fortalecer los servicios esenciales de estas pequeñas localidades.

Sin embargo, la gestión de estas ayudas corresponde a las comunidades autónomas, que son las encargadas de aprobar las convocatorias y establecer las condiciones de acceso.

Aunque estas subvenciones se enmarcan dentro de los planes estatales de vivienda, cada región adaptará los requisitos a sus necesidades demográficas, definiendo aspectos como el tamaño de los municipios beneficiarios o la cuantía de las ayudas disponibles.

En Aragón, las ayudas para rehabilitar viviendas en municipios con menos de 3.000 habitantes pueden llegar hasta los 66.000 euros por inmueble. Se trata de un umbral de población más restrictivo que el aplicado en otras comunidades autónomas, donde estas subvenciones suelen dirigirse a localidades de hasta 5.000 vecinos.

La convocatoria cuenta con una dotación cercana a los 10 millones de euros, concretamente 9.985.023,35 euros. Además, el 60 % de la financiación se adelantará a los ayuntamientos beneficiarios para facilitar el inicio de las obras y evitar que tengan que asumir el coste íntegro de los proyectos desde el principio.

Las ayudas contempladas en este programa oscilan entre los 50.000 y los 66.000 euros por cada vivienda construida o rehabilitada en municipios rurales. Gracias a esta inversión, el Gobierno de Aragón prevé impulsar cerca de 800 viviendas públicas, una medida con la que busca facilitar esa mayor oferta residencial en los pueblos con menos población.

A esta iniciativa se suma otra línea de subvenciones destinada a la rehabilitación de viviendas para familias con dificultades económicas. Las personas interesadas todavía pueden presentar su solicitud, ya que el plazo permanecerá abierto hasta el próximo 30 de junio.

Para acceder a estas ayudas se tienen en cuenta los ingresos de la unidad familiar, calculados a partir del IPREM (Indicador Público de Efectos Múltiples), que este año se sitúa en 600 euros al mes, es decir, 7.200 euros anuales. A partir de esta referencia se establecen los distintos límites económicos exigidos según el número de miembros del hogar.

Otras ayudas para rehabilitar viviendas

Aragón no es la única comunidad que apuesta por recuperar viviendas en los pueblos. En distintas regiones de España ya existen programas de ayudas dirigidos a quienes quieren rehabilitar una casa en el medio rural, con subvenciones que varían según el territorio y las características del inmueble.

En Galicia, por ejemplo, la Xunta ha puesto en marcha una línea de ayudas para viviendas ubicadas en municipios de menos de 5.000 habitantes. La subvención puede cubrir hasta el 75% de la inversión realizada, con un máximo de 30.000 euros por vivienda. También se incluyen obras de ampliación, finalización de inmuebles o cambios de uso para convertirlos en residencia habitual.

Extremadura mantiene abierto un programa específico para viviendas situadas en localidades de hasta 10.000 habitantes, mientras que Castilla y León desarrolla el programa Rehabitare, centrado en recuperar inmuebles vacíos para destinarlos al alquiler social y ampliar la oferta de vivienda asequible en pequeños municipios.

Cataluña cuenta igualmente con ayudas para rehabilitar viviendas en localidades de menos de 1.000 habitantes. En algunos casos, las subvenciones pueden alcanzar los 40.000 euros, especialmente cuando la vivienda se destina a residencia permanente o vuelve al mercado tras años desocupada.

Por su parte, Castilla-La Mancha impulsa el programa RetoD, una iniciativa que combina la compra y rehabilitación de inmuebles para favorecer la llegada de nuevos vecinos a zonas con problemas de despoblación.

Dado que cada comunidad fija sus propios requisitos y plazos, conviene consultar las convocatorias vigentes en los portales oficiales de vivienda de cada autonomía.