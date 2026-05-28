Es oficial: los vecinos no están obligados a pagar las cuotas de la comunidad a partir de los 3 meses de impago

Las derramas extraordinarias son uno de los principales focos de conflicto en las comunidades de vecinos. Reformas, nuevas instalaciones o mejoras estéticas suelen generar tensiones entre propietarios, especialmente cuando los costes son elevados y algunos vecinos consideran que no obtendrán ningún beneficio directo.

Aunque la norma general establece que todos los propietarios deben contribuir a los gastos comunes, la Ley de Propiedad Horizontal también contempla excepciones muy concretas en las que un vecino puede negarse legalmente a pagar determinadas obras o servicios.

La clave está en distinguir entre gastos esenciales y mejoras opcionales. El artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal obliga a todos los propietarios a contribuir a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, según su cuota de participación.

Esto incluye cuestiones básicas como limpieza, mantenimiento, ascensor, reparaciones estructurales o conservación del edificio.

Sin embargo, el artículo 17 introduce matices importantes cuando se trata de nuevas instalaciones o servicios que no son imprescindibles para la habitabilidad, seguridad o accesibilidad de la finca.

Cuándo un vecino puede no pagar

La ley establece que ningún propietario está obligado a asumir el coste de innovaciones o mejoras no necesarias cuando estas superan el importe de tres cuotas ordinarias mensuales de gastos comunes.

Además, para quedar exento del pago deben cumplirse varias condiciones.

La primera es que la obra o instalación no sea esencial para el mantenimiento o la seguridad del edificio.

para el mantenimiento o la seguridad del edificio. La segunda, que el propietario haya votado expresamente en contra en la junta de vecinos.

Esto significa que un vecino no puede negarse después si no manifestó su rechazo durante la votación.

Entre las actuaciones que suelen generar más dudas aparecen instalaciones como piscinas, gimnasios, buzones inteligentes para paquetería, zonas de ocio, sistemas domóticos o puntos de recarga para vehículos eléctricos cuando no son obligatorios legalmente.

Si estas mejoras superan el coste equivalente a tres mensualidades ordinarias de comunidad, los propietarios disidentes no tendrán obligación de pagarlas. Eso sí, la exención no es absoluta para siempre.

La Ley de Propiedad Horizontal establece que, si en el futuro ese vecino quiere beneficiarse de la mejora o utilizar el nuevo servicio, deberá abonar la parte proporcional que le habría correspondido inicialmente junto con los intereses legales acumulados.

Los expertos recomiendan además dejar constancia clara del voto en contra en el acta de la junta y conservar toda la documentación relacionada con la decisión comunitaria.

Gastos obligatorios

La situación cambia completamente cuando las obras afectan a la conservación, accesibilidad o seguridad del edificio. En esos casos, todos los propietarios están obligados a contribuir económicamente aunque hayan votado en contra o no utilicen determinados elementos comunes.

Esto ocurre, por ejemplo, con la reparación de cubiertas, fachadas, bajantes, estructuras dañadas o ascensores obligatorios por accesibilidad. También sucede con actuaciones derivadas de inspecciones técnicas o exigencias municipales.

La ley considera que estos trabajos son imprescindibles para garantizar la correcta conservación del inmueble y la seguridad de quienes viven en él.

Incluso los propietarios de locales comerciales con acceso independiente deben participar en muchos de estos gastos generales salvo que los estatutos de la comunidad indiquen expresamente lo contrario.

Precisamente los estatutos son otro elemento clave. Algunas comunidades contemplan excepciones específicas para determinados propietarios. Por ejemplo, locales que no utilizan ascensor ni portal y quedan exentos de ciertos costes de mantenimiento.

No obstante, estas excepciones deben aparecer recogidas de forma expresa en la normativa interna de la comunidad.

Cambios con vecinos morosos

El impago de cuotas comunitarias sigue siendo uno de los grandes problemas en muchas fincas españolas. Cuando un propietario deja de pagar, el resto de vecinos acaba soportando las consecuencias económicas, ya sea mediante retrasos en obras, dificultades de mantenimiento o tensiones internas.

Hasta ahora, era habitual que las comunidades enviaran un burofax como requerimiento previo antes de acudir a los tribunales. Sin embargo, la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 ha introducido novedades importantes en los procedimientos judiciales civiles y mercantiles.

Tal y como explica la abogada Eli Pichardo, antes de presentar una demanda será obligatorio intentar un Medio Adecuado de Solución de Controversias (MASC).

Esto implica buscar previamente una solución extrajudicial documentada antes de acudir a juicio. El objetivo es reducir la saturación de los tribunales y fomentar acuerdos entre las partes.

La reforma afectará también a las reclamaciones de deuda dentro de las comunidades de propietarios, obligando a acreditar que se ha intentado una vía de negociación previa.

Además de las derramas no esenciales, la ley permite impugnar acuerdos comunitarios cuando sean contrarios a la normativa, vulneren los estatutos o causen un perjuicio grave a un propietario.

También pueden reclamarse errores en el reparto de cuotas o falta de transparencia en las cuentas de la comunidad. Por ello, los administradores de fincas y especialistas en propiedad horizontal recomiendan revisar cuidadosamente las actas, los presupuestos y los acuerdos aprobados antes de asumir cualquier derrama extraordinaria.