Ya está en vigor: la ayuda de hasta 3.000 € que pueden pedir los españoles para instalar el aire acondicionado

Los aires acondicionados se han consolidado como una de las soluciones más utilizadas para combatir el calor en los hogares españoles.

Sin embargo, no siempre garantizan el confort ni el ahorro energético que muchos esperan si la vivienda no cuenta con un buen aislamiento o si se trata de un equipo antiguo, menos eficiente y con un mayor consumo eléctrico.

En este escenario, renovar el sistema de climatización se convierte en una decisión cada vez más habitual para hacer frente a las temperaturas cada vez más elevadas en esta época del año y como alternativa para quienes buscan estar a gusto en casa sin que la factura de la luz se dispare

Y lo cierto es que 2026 puede ser un buen momento para dar el paso, ya que existen ayudas públicas que permiten reducir de forma importante la inversión inicial.

De hecho, cambiar a un equipo más eficiente —como la aerotermia, una bomba de calor o un aire acondicionado de última generación— no es precisamente barato, pero con estas subvenciones el coste final puede ser mucho más llevadero.

Ayuda para cambiar el aire acondicionado

Estas ayudas son parte de la iniciativa de la Unión Europea y del Gobierno de España por mejorar la eficiencia energética de los edificios y reducir las emisiones.

Y es que, la climatización representa una parte muy importante del consumo eléctrico en los hogares, especialmente en verano. Por eso, se incentiva sustituir los equipos antiguos, que consumen más y rinden peor, por sistemas más modernos y sostenibles.

Entre las principales opciones disponibles están los fondos europeos Next Generation, que siguen activos en 2026, aunque con menos presupuesto que en años anteriores.

Estas ayudas forman parte de los planes de rehabilitación energética y cubren actuaciones como la instalación de aerotermia, bombas de calor de alta eficiencia o aires acondicionados con clasificación energética A++ o superior.

En función del ahorro conseguido, pueden llegar a cubrir entre el 40% y el 80% del coste total, lo que supone un alivio importante para el bolsillo.

En el caso concreto del Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana detalla que la subvención puede alcanzar el 40% del coste de la actuación, con un máximo de 3.000 euros por vivienda.

Además, para poder beneficiarse, el coste mínimo de la intervención debe ser igual o superior a 1.000 euros por vivienda, según recoge el propio ministerio en su página oficial.

Requisitos y otras opciones

Eso sí, para poder acceder a estas subvenciones hay que cumplir ciertos requisitos, como mejorar la calificación energética de la vivienda. En este caso, el proyecto de sustitución del equipo tiene que garantizar una reducción de la demanda energética de al menos un 7 % y un ahorro del 30% en el consumo de energía primaria no renovable.

También es necesario contar con certificados antes y después de la instalación y asegurarse de que el equipo lo instala un profesional autorizado.

Además, la gestión depende de cada comunidad autónoma, por lo que los plazos y condiciones pueden variar ligeramente.

Plazos clave a tener en cuenta

En cualquier caso, hay algo importante, ya que estas ayudas no son ilimitadas y se conceden por orden de solicitud. Es decir, se reparten hasta que se agotan los fondos, así que cuanto antes se inicie el proceso, mejor.

Además, una vez aprobada la subvención, el plazo para realizar la instalación suele ser de hasta 12 meses. En muchos casos, con fecha límite antes de mediados de 2026, por lo que conviene no dejarlo para el último momento.