Adiós a los toldos clásicos: "Es bonito y fácil de instalar", la alternativa de Leroy Merlin por 27 euros que triunfa en verano

Los toldos han sido utilizados durante años como principal elemento para protegerse del sol y la lluvia, ofreciendo sombra en balcones, terrazas y ventanas, contribuyendo, entre otras cosas, a reducir la temperatura interior y disfrutar de espacios exteriores más agradables y acogedores.

Sin embargo, como sucede con otros muchos elementos que nos han acompañado durante mucho tiempo, estos sistemas siguen evolucionando y ha surgido una nueva alternativa que los expertos destacan que "es bonito y fácil de instalar".

Estamos refiriéndonos al protector solar impermeable COONOOR que tiene a la venta Leroy Merlin por poco más de 20 euros y que triunfa en verano, tal y como se puede confirmar por los clientes que ya lo han utilizado en sus hogares.

Una solución para crear sombra

A la venta por 23,69 euros gracias a una rebaja del 57,99%, este toldo vela COONOOR Protector Solar Impermeable de 2x3 metros es una solución diseñada para proporcionar sombra y protección en espacios exteriores como patios, jardines o balcones.

Está fabricado con tejido de poliéster de alta calidad con un gramaje de 160 g/m2, además de contar con un revestimiento de poliuretano de doble capa que le otorga propiedades impermeables, muy necesarias para este tipo de productos. Su clasificación de resistencia a la presión del agua es de 880 mm.

Toldo vela de Leroy Merlin. Leroy Merlin

En lo que respecta a su protección solar, proporciona hasta un 98% de protección frente a rayos ultravioleta (UV) y garantiza un 90% del sombreado en el área que se cubre con este elemento que llega para decir adiós a los toldos clásicos.

Este toldo tiene un diseño curvo, con bordes diseñados para que la tela se mantenga más tensa y plana durante la instalación, además de mejorar la resistencia a la tracción y evitando que el toldo se pueda curvar hacia abajo o se pueda caer.

Sus anillas en D están fabricadas en acero inoxidable en las esquinas para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión. Además, está fabricado con un material resistente al moho y las manchas y que no destiñe con facilidad.

Cómo instalar este toldo vela

Para asegurar la durabilidad de este protector solar impermeable COONOOR, es imprescindible que en primer lugar se planifique el espacio, extendiendo la vela sobre el área deseada y definiendo los puntos de anclaje.

Es imprescindible dejar una distancia de al menos 30 centímetros entre la anilla de la esquina y el punto de fijación (pared o poste) para poder colocar los accesorios de tensión como tensores o mosquetones.

Para su colocación se deben usar elementos de fijación de calidad, como un kit de montaje de acero inoxidable o las cuerdas que se suministran. El toldo tendrá que ser sujetado a los puntos de anclaje, además de tensar la vela correctamente para que el diseño curvo cumpla con su función de mantener la estructura firme.

Igualmente es importante instalar el toldo con una inclinación de 30 grados, ya que así el agua se podrá escurrir correctamente y no se acumulará en el centro, lo que podría llegar a romper el tejido por el peso excesivo.

Ventajas y desventajas

Los toldos vela son una solución económica para quienes quieren generar un espacio de sombra y protección en jardines o terrazas, aunque para saber si es la mejor opción en tu caso en particular será imprescindible tener en cuenta tanto sus ventajas como desventajas.

Comenzando por las primeras, podemos destacar a su favor los siguientes aspectos:

Estética: el toldo vela se ha convertido en un elemento de diseño que aporta sofisticación y elegancia al espacio en el que se coloque. Actualmente, se pueden encontrar modelos con diferentes formas y colores, por lo que se puede elegir el que cada uno prefiera según sus preferencias y necesidades. Los triangulares y rectangulares son los más habituales.

el toldo vela se ha convertido en un elemento de diseño que aporta sofisticación y elegancia al espacio en el que se coloque. Actualmente, se pueden encontrar modelos con diferentes formas y colores, por lo que se puede elegir el que cada uno prefiera según sus preferencias y necesidades. Los triangulares y rectangulares son los más habituales. Protección solar: su función principal es la de crear un espacio de sombra que permite protegerse del sol y de la radiación que este emite, contribuyendo a disfrutar de una mayor frescura en estos espacios en los días de más calor. Cumple muy bien con su cometido.

su función principal es la de crear un espacio de sombra que permite protegerse del sol y de la radiación que este emite, contribuyendo a disfrutar de una mayor frescura en estos espacios en los días de más calor. Cumple muy bien con su cometido. Fácil instalación: una de las características de los toldos vela es que se instalan de forma sencilla. En sus esquinas suelen incorporar unas anillas para fijarlas con facilidad a la pared o postes metálicos. En la mayoría de los casos no es necesario un instalador profesional.

una de las características de los toldos vela es que se instalan de forma sencilla. En sus esquinas suelen incorporar unas anillas para fijarlas con facilidad a la pared o postes metálicos. En la mayoría de los casos no es necesario un instalador profesional. Económicos: es una de las alternativas más económicas que se pueden encontrar para protegerse del sol, en gran parte porque básicamente se trata de una lona, sin estructura como sucede con las pérgolas.

En lo que respecta a sus desventajas, tenemos que destacar: