Colas kilométricas en Leroy Merlin por la solución que sustituye a los toldos: "No ocupa nada y da más sombra"

En plena primavera y cada vez más cerca del verano, miles de personas comienzan a preparar sus jardines para poder disfrutar al máximo de encuentros en compañía de familiares y amigos durante el periodo estival, en el que está ganando enteros una alternativa perfecta a los toldos.

Aunque estos últimos han sido utilizados tradicionalmente para bloquear gran parte de la radiación solar y poder así disfrutar de mayor comodidad al reducir el calor, ahora es una solución diferente la que está arrasando en ventas en Leroy Merlin.

Se trata de la pérgola con techo retráctil de 3 x 4 metros en color antracita, que actualmente está rebajada en la tienda online de la multinacional francesa con más de un 32% de descuento, por lo que se puede comprar por 289 euros.

Así es la pérgola de Leroy Merlin que arrasa en ventas

Esta pérgola de 395 cm (largo) x 295 cm (ancho) x 231 cm (alto), cuenta con un techo metálico retráctil, además de estar revestida en un elegante color antracita, de manera que combina a la perfección un estilo moderno y la máxima funcionalidad para poder transformar su espacio exterior.

Dotada de un diseño contemporáneo y actual, es una pérgola que combina estética y practicidad, siendo capaz de adaptarse de forma armoniosa a los diferentes estilos de diseño exterior que cada uno busque para su hogar.

Pérgola con techo retráctil - 3 x 4 m - Antracita. Leroy Merlin

Fabricada en metal, esta pérgola cuenta con una gran durabilidad y resistencia, además de ser ligera y fácil de mantener. Su estructura robusta hace posible que pueda soportar las diferentes condiciones climáticas.

Gracias a que posee un techo retráctil, cada persona puede ajustar la sombra y la luz según sus preferencias, de manera que se puede disfrutar del pleno sol en los días más soleados y crear un espacio cómodo con sombra cuando se prefiere cubrirse.

Asimismo, el ajuste del techo retráctil también permite aprovecharse de ello para disfrutar de las estrellas en las noches más cálidas y despejadas del verano. El cenador posee una lona corredera de 3 x 4 metros.

La pérgola, que es todo un éxito en Leroy Merlin, tiene un diseño elegante con pérgola inclinada y lona retráctil, además de contar con dos patas de acero robustas, anti-UV y anti óxido.

Para instalarla, es necesario asegurarse de fijar la pérgola al suelo para que cuente con una buena estabilidad. Además, antes de la instalación, se debe determinar la orientación de la pérgola para disfrutar del mayor confort en el día a día.

Toldo o pérgola: la mejor opción

Instalar uno de estos elementos dependerá de distintos factores como las dimensiones, el tiempo de uso o el presupuesto del que disponga cada uno. Por lo tanto, aunque tanto el toldo como la pérgola tienen la finalidad de protegernos del sol en el jardín o terraza (y también de la lluvia y el viento), hay varios factores a considerar antes de tomar una decisión.

Antes de hablar de las diferencias entre ambos, conviene recordar que se necesita la aprobación por parte de la comunidad de vecinos para instalar un toldo o pérgola en el caso de que se resida en edificios residenciales.

A partir de ahí, tomar una decisión entre ambos elementos dependerá de varias características, siendo conscientes de que no existe una elección mejor que otra, sino que la clave radica en saber cuál conviene más en cada caso por sus necesidades y prestaciones.

Durabilidad y resistencia

Las pérgolas destacan especialmente por su gran durabilidad y resistencia, gracias a su estructura que está anclada al suelo. Esto las convierte en la mejor opción para zonas con fuertes rachas de viento, donde conseguirán resistir mejor ante estas inclemencias meteorológicas.

El toldo, en cambio, puede resultar muy dañado cuando se dan estas circunstancias climáticas. Es cierto que no sucede en todos los casos, pero sí cuando los tejidos son de baja calidad. De todas formas, no se recomiendan toldos en áticos con mucho viento, puesto que podrían no ser capaces de soportar estas condiciones.

Protección frente al sol

La gran ventaja del toldo frente a la pérgola es la posibilidad de regular la inclinación para proteger el espacio del sol, incluso cuando está en su punto más alto. Por este motivo, nunca hay que olvidarse de la orientación de la zona geográfica.

No obstante, con el auge de las pérgolas bioclimáticas se pone fin a este problema, al estar compuestas por lamas orientables que protegen la estancia al completo y favorecen el confort en el hogar.

Tiempo de uso

No es lo mismo disfrutar de un jardín o terraza un par de meses en verano que usarla durante todo el año. Para usos puntuales, como el verano, el toldo es una buena opción, ya que permitirá proteger a personas y muebles del sol.

Sin embargo, las pérgolas se pueden aprovechar mejor todo el año, puesto que se pueden cerrar de diferentes formas para que la estancia se mantenga cerrada incluso en época de fríos y lluvias. La razón es que tienen un mejor aislamiento frente al clima adverso.

Diseño

Finalmente, si hablamos del componente estético, los toldos pueden ser más estéticos, pues permiten recogerse sin alterar para nada el diseño de la fachada cuando se realiza el cierre. La pérgola, por su parte, aunque permite recoger la lona, hace que la estructura se mantenga visible al ser fija.

En este caso, no obstante, se pueden añadir elementos decorativos que ayuden a integrarla como parte del entorno. En cuanto a las dimensiones, hoy en día encontramos opciones que se adaptan a las necesidades de cada hogar, aunque las pérgolas sobresalen por no tener limitaciones de espacio como los toldos.