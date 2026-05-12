Juan Carlos Vázquez, ferretero: "Olvídate del taladro; así cuelgo cuadros sin agujerear la pared"

Una de las acciones más habituales en los hogares tiene que ver con hacer agujeros en la pared para colgar cuadros. Este gesto se puede realizar incluso en viviendas de alquiler, aunque legalmente se está obligado a taparlos y dejar la pared como estaba antes de irse.

Sin embargo, si se prefiere evitar el talador y buscar una solución más práctica, podemos seguir los consejos de Juan Carlos Vázquez, ferretero conocido en las redes sociales como Tu ferretero de confianza (@tuferreterodeconfianza), quien en su paso por El Faro de la Cadena Ser ha explicado la mejor alternativa.

En la entrevista ha hablado de la modernización del bricolaje doméstico y la tendencia actual de tratar de evitar el taladro en favor de unas soluciones más sencillas y limpias, dando a conocer cuál es el kit básico que todo el mundo debería tener en su hogar.

Adiós al taladro

El bricolaje del hogar ha experimentado una transformación radical en los últimos años. El propio Juan Carlos Vázquez explica que antes el taladro era la herramienta imprescindible en cualquier tarea de decoración del hogar, pero que ahora ha pasado a un segundo plano.

"Os digo la verdad, un taladro es lo que menos se utiliza ahora mismo para colgar un cuadro. ¿Y vais a decir por qué? Porque nadie quiere taladrar su casa", explicó el experto, que recalca que ahora se valora más la integridad de las paredes.

Es por ello por lo que están ganando terreno todas aquellas soluciones que no dejan huellas permanentes, especialmente en viviendas de alquiler o en paredes que poseen acabados delicados.

Vázquez afirma rotundamente que el taladro está perdiendo protagonismo y su caída en cuanto a uso ha hecho que haya surgido una nueva generación de productos químicos y mecánicos que ofrecen una gran resistencia sin necesidad de hacer ruido ni generar polvo.

El ferretero explica que los fabricantes han avanzado tanto que las alternativas actuales compiten directamente con el taco y el tornillo a la hora de colgar objetos de peso ligero y medio, como los cuadros. "Todo el mundo quiere pegarlo con adhesivo de montaje, que los hay increíbles, o con pegatinas de velcro", destaca.

Colgar cuadros sin taladro

Colgar cuadros sin necesidad de perforar la pared con un taladro es posible, y Juan Carlos Vázquez ha hablado de tres opciones diferentes que son interesantes por su facilidad de uso y practicidad.

Tu Ferretero de Confianza recomienda en primer lugar utilizar adhesivos de montaje, que son unos polímeros de alta resistencia que permiten fijar objetos directamente a la superficie sobre la que se quiera colgar un cuadro o similar.

En segundo lugar, habla de la que es la alternativa más popular por su versatilidad, que son las pegatinas de velcro, unas tiras con las que se puede incluso rectificar la posición del cuadro: "Seguro que habéis visto unas pegatinas que son de velcro, que tienen macho y hembra, que sirven para pegar cuadros; aguantan, pero aguantan muchísimo peso", explica.

En este sentido, el experto explica que el gran desafío para estas soluciones es el gotelé, técnica de pintura que se popularizó enormemente en España entre los años 60 y 80 y que aún está presente en muchas casas españolas.

Aunque muchos fabricantes desaconsejan usar estas soluciones en superficies rugosas, el propio Juan Carlos Vázquez asegura que estas tiras de velcro cumplen con su cometido incluso en paredes llenas de gotelé.

La tercera y última opción de la que habla el ferretero son los clásicos "cuelgafáciles", unos pequeños dispositivos plásticos que solo requieren de un martillo para introducir unos diminutos clavitos en la pared, que dejan una marca casi invisible si se decide retirar.

No siempre se puede prescindir del taladro

En la charla, Tu Ferretero de Confianza explica que, aunque los adhesivos tienen muchas bondades, hay determinadas situaciones en las que el taladro continúa siendo imprescindible, lo que sucede principalmente cuando el peso del objeto es elevado, como una estantería repleta de libros.

En estos casos, el ferretero advierte acerca de la importancia de leer las instrucciones del fabricante, puesto que en muchos casos las baldas soportan un peso de entre 15 y 30 kg y no se deberían sobrepasar por seguridad.

Si uno se decide a taladrar la pared, Vázquez explica la importancia de elegir la broca adecuada, diferenciando entre aquellas que sirven para la pared, para la madera o hierro, puesto que muchas veces se cometen errores con la elección que provocan daños en la superficie a taladrar.

Además, es importante el taco de nylon y el tornillo. El ferrero habla de un error común, que tiene que ver con la confusión entre la escarpia (en forma de L y que va a la pared) y la hembrilla (redonda, que va al cuadro).

Por otro lado, recomienda el uso de arandelas en las estanterías para evitar que la cabeza del tornillo se cuele por agujeros demasiado grandes, asegurando de esta manera una fijación perfecta.

De esta manera, Juan Carlos Vázquez explica que existen varias alternativas muy útiles para no tener que perforar la pared a la hora de colgar un cuadro o sujetar determinados muebles. Sin embargo, en algunas ocasiones no quedará más remedio que taladrar, y cuando se haga, se deben tener en cuenta sus recomendaciones para evitar problemas.