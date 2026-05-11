Entró en vigor: la ayuda de hasta 30.000 euros para reformar viviendas en pueblos de menos de 2.000 habitantes

La Rioja continúa reforzando una de las medidas más interesantes centrada en recuperar viviendas vacías y atraer a la población joven a los pequeños municipios. Se trata del Plan Revive, una iniciativa centrada en la rehabilitación de inmuebles en localidades rurales y que este 2026 contará con un aumento presupuestario del 46 % para ampliar su alcance.

Todo ello, en un contexto en el que el problema de acceso a la vivienda afecta especialmente a los más jóvenes y que también plantea dificultades añadidas para muchas mujeres. Factores como la brecha salarial, la precariedad laboral o el peso de los hogares monoparentales hacen que comprar una vivienda o afrontar una reforma siga siendo, para muchas familias, un objetivo difícil de alcanzar.

Precisamente por eso, este tipo de ayudas buscan abrir nuevas oportunidades fuera de las grandes ciudades y facilitar que más personas puedan asentarse en municipios rurales con viviendas a precios más asequibles y ayudas para rehabilitarlas.

Sin embargo, La Rioja no es la única comunidad que está impulsando este tipo de medidas. Otras regiones como Galicia o Aragón también han puesto en marcha programas similares con los que pretenden revitalizar el mercado inmobiliario rural, fomentar la llegada de nuevos vecinos y combatir el problema de la despoblación.

La acogida del Plan Revive ha superado incluso las previsiones iniciales desde su puesta en marcha en 2024. Hasta el momento, el programa ya ha despertado el interés de más de 1.400 personas y ha gestionado más de 1.000 solicitudes repartidas en 117 municipios riojanos de menos de 5.000 habitantes, lo que supone alcanzar al 87 % de las localidades incluidas en el plan.

Gracias a estas ayudas, municipios como Cellorigo, Grávalos, Mansilla de la Sierra, Zarzosa o Zorraquín ya están viendo cómo algunas viviendas vuelven a recuperarse y rehabilitarse, según recoge Actualidad Rioja Baja.

Unas subvenciones que permiten cubrir una parte importante del coste de las obras, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la administración autonómica.

Quién puede pedirlas y cuánto dinero ofrecen

El Plan Revive está pensado para personas de hasta 45 años que quieran instalarse de forma permanente en municipios rurales de La Rioja.

Las ayudas no solo se limitan a la compra de vivienda, sino que también incluyen la rehabilitación de inmuebles e incluso la construcción de una casa mediante autopromoción, siempre que se destine a residencia habitual y esté ubicada en localidades con menos de 5.000 habitantes.

La cantidad económica que puede recibir cada beneficiario depende del tamaño del municipio. Cuanto menor sea la población, mayor será el porcentaje subvencionado.

En los pueblos de hasta 500 habitantes, la ayuda puede cubrir hasta el 40 % del coste total, con un máximo de 40.000 euros. En municipios de entre 501 y 2.000 vecinos, la subvención alcanza el 30 %, hasta un límite de 30.000 euros.

Por su parte, en localidades de hasta 5.000 habitantes, la ayuda se sitúa en el 20 % y puede llegar a los 20.000 euros. Eso sí, el programa establece un límite económico: el valor de la vivienda o de la actuación realizada no podrá superar los 180.000 euros, impuestos aparte.

Para acceder a estas ayudas es necesario cumplir varias condiciones. Entre ellas, no superar un nivel de ingresos equivalente a seis veces el IPREM, contar con nacionalidad española o residencia legal en España y en caso de rehabilitación o autopromoción, ser propietario tanto de la vivienda como del terreno donde se vaya a construir o reformar.

Además, quienes resulten beneficiarios deberán empadronarse en la vivienda en un plazo máximo de tres meses desde la compra o desde que finalicen las obras, con el objetivo de garantizar que el inmueble se convierta realmente en residencia habitual.

Las solicitudes pueden presentarse para operaciones realizadas hasta junio de 2027. En el caso de la compra de vivienda, la ayuda debe tramitarse antes de firmar el contrato o, como máximo, durante el mes siguiente a la firma. Si se trata de una rehabilitación o de una autopromoción, será obligatorio solicitar la subvención antes del inicio de las obras.

El pago de la ayuda se efectuará una vez que el solicitante aporte toda la documentación que justifique la compra del inmueble o la finalización de los trabajos.

La tramitación puede hacerse tanto de manera presencial —a través de la Dirección General de Urbanismo y Vivienda de Logroño o del Servicio de Atención al Ciudadano— como online mediante la sede electrónica del Gobierno de La Rioja.

Otras ayudas activas en España

La Rioja no es la única comunidad que está apostando por recuperar viviendas en pequeños municipios. En los últimos años, distintas regiones españolas han activado programas de ayudas para rehabilitar casas en entornos rurales, con subvenciones que en algunos casos alcanzan cifras especialmente elevadas.

Las cuantías y condiciones cambian en función de cada territorio, pero existen comunidades donde estas ayudas pueden superar incluso los 70.000 euros, especialmente cuando las viviendas se destinan al alquiler asequible o a fijar población en zonas con riesgo de despoblación.

Uno de los ejemplos más destacados es Galicia, donde las subvenciones pueden cubrir hasta el 75 % del coste de la reforma, con un límite máximo de 30.000 euros. En este caso, las ayudas suelen estar vinculadas a que la vivienda se utilice como residencia habitual o se destine al alquiler regulado.

También Aragón cuenta con programas específicos para municipios pequeños, especialmente aquellos con menos de 3.000 habitantes. Allí, las ayudas están muy enfocadas a incorporar viviendas al parque de alquiler público y pueden situarse entre los 50.000 y los 60.000 euros por inmueble rehabilitado.

En Castilla-La Mancha, las subvenciones son igualmente importantes y pueden llegar a cubrir hasta el 80 % de la obra, con un máximo de 60.000 euros. Eso sí, normalmente se exige que las viviendas rehabilitadas se destinen posteriormente al alquiler asequible.

Por su parte, Andalucía mantiene ayudas que, de forma general, cubren alrededor del 40 % de la inversión, aunque en determinados casos el porcentaje puede elevarse hasta el 75 %. Esto ocurre especialmente en hogares con menos recursos económicos o cuando las obras están relacionadas con mejoras de accesibilidad.

Cada comunidad autónoma establece sus propios requisitos, plazos y condiciones, por lo que las convocatorias pueden variar considerablemente de una región a otra. Por eso, antes de iniciar cualquier trámite, es recomendable consultar las bases oficiales de cada ayuda y comprobar tanto los límites económicos como las condiciones exigidas para acceder a ellas.