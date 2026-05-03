Ha entrado en vigor: los propietarios que vendan la vivienda deberán indemnizar a los inquilinos que residan en ella

La compraventa de viviendas con inquilinos genera una amplia horquilla de dudas en España. Tanto propietarios como arrendatarios se preguntan qué ocurre con el contrato de alquiler cuando el inmueble cambia de manos y, sobre todo, cuándo existe obligación de indemnizar.

La respuesta está en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), la norma que regula los alquileres en el país.

En concreto, su artículo 14 fija las reglas del juego y deja claro en qué situaciones el inquilino tiene derecho a compensación económica.

Lo que muchos desconocen es que vender una vivienda alquilada no implica, por sí mismo, que el contrato desaparezca.

Sin embargo, hay matices importantes que pueden suponer un coste económico para el propietario.

El contrato no se toca

La legislación española protege de forma clara al inquilino ante una venta. Cuando una vivienda arrendada se transmite a un nuevo propietario, este pasa automáticamente a ocupar la posición del anterior arrendador.

Es decir, el contrato sigue vigente en los mismos términos. El nuevo dueño no puede modificar condiciones ni expulsar al inquilino de forma unilateral dentro de los plazos legales establecidos.

En este sentido, la ley marca una duración mínima obligatoria. Si el arrendador es una persona física, el contrato debe respetarse durante al menos cinco años. En el caso de que sea una empresa o persona jurídica, el plazo se amplía hasta siete años.

Durante ese periodo, el inquilino tiene garantizada su permanencia en la vivienda. No hay lugar a indemnización porque no existe incumplimiento: el contrato continúa tal y como estaba firmado.

Este punto es clave, ya que evita situaciones de desprotección para los arrendatarios y aporta estabilidad en un mercado especialmente tensionado.

Derecho a indemnización

El escenario cambia cuando el contrato de alquiler establece una duración superior a los mínimos legales. En estos casos, la protección del inquilino no es absoluta frente al nuevo propietario.

La ley permite que el comprador solo esté obligado a respetar el contrato hasta alcanzar esos cinco o siete años. A partir de ahí, puede extinguir el arrendamiento aunque el documento firmado fijara un plazo mayor.

Aquí es donde surge el conflicto y, con él, el derecho a indemnización. Si el inquilino se ve obligado a abandonar la vivienda antes del tiempo pactado inicialmente, tiene derecho a ser compensado económicamente. Sin embargo, esta obligación no recae sobre el nuevo propietario.

La responsabilidad corresponde al vendedor, es decir, al antiguo dueño que firmó el contrato en condiciones que luego no puede garantizar tras la venta.

Este matiz es fundamental y suele ser fuente de errores. Muchos propietarios creen que al vender la vivienda se liberan completamente de responsabilidades, pero no siempre es así.

El error que sale caro

Uno de los fallos más comunes se produce cuando se firman contratos de larga duración sin tener en cuenta la posibilidad de vender el inmueble en el futuro.

Si el propietario acuerda, por ejemplo, un alquiler de diez años y decide vender antes de que finalice ese plazo, puede verse obligado a indemnizar al inquilino si este pierde su derecho a permanecer en la vivienda.

La cuantía de esa compensación no está fijada de forma cerrada en todos los casos, pero suele estar vinculada a los perjuicios causados: gastos de mudanza, diferencia de precio en un nuevo alquiler o incluso daños derivados de la ruptura anticipada.

Por ello, los expertos recomiendan revisar cuidadosamente las cláusulas contractuales y prever escenarios de venta. Incluir condiciones claras puede evitar conflictos posteriores y costes inesperados.

Además, es importante que tanto compradores como vendedores analicen la situación del inmueble antes de cerrar la operación. Un contrato de alquiler en vigor puede condicionar significativamente la rentabilidad o el uso de la vivienda.

En definitiva, la normativa española busca equilibrar los derechos de todas las partes. El inquilino mantiene su estabilidad, el comprador conoce sus límites y el vendedor asume las responsabilidades derivadas de sus decisiones previas.