Ya es oficial: el Gobierno te da 450 euros para cambiar tu caldera y hasta 500 si cambias el aire acondicionado

Cambiar la caldera o renovar el aire acondicionado en España ya tiene ayuda directa. En abril de 2026, los planes renove de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento están activos y permiten reducir notablemente el coste.

Se trata de subvenciones pensadas para sustituir equipos antiguos por sistemas más eficientes. El objetivo es ahorrar energía y preparar las viviendas antes del verano y del próximo invierno.

Hasta 450 euros por cambiar la caldera

La ayuda principal está dirigida a sustituir calderas antiguas por modelos de condensación. La cuantía máxima es de 450 euros por vivienda, aunque suele estar limitada al 25% del coste total.

Estos sistemas permiten reducir el consumo de gas hasta un 30%, lo que supone un ahorro importante en la factura a medio plazo.

Para acceder a la ayuda es obligatorio retirar la caldera antigua y certificar su inutilización. Además, la instalación debe realizarla un profesional adherido al plan.

Como novedad en 2026, también se incluyen ayudas para calentadores de agua estancos, con una cuantía aproximada de 150 euros.

Hasta 500 euros para aire acondicionado

El plan también contempla ayudas para renovar el aire acondicionado, aunque el importe varía según el tipo de equipo.

En un sistema mono-split, la ayuda suele rondar los 200 euros. En multi-split puede alcanzar los 350 euros y en instalaciones por conductos llega hasta los 500 euros.

Estas subvenciones están especialmente demandadas antes del verano. Por eso, los expertos recomiendan solicitarlas en abril o mayo, cuando todavía hay fondos disponibles.

Para quienes buscan una solución más eficiente, la aerotermia se ha convertido en la gran alternativa. Este sistema permite calefacción, refrigeración y agua caliente con un único equipo.

Las ayudas directas en este caso pueden alcanzar los 3.000 euros, e incluso llegar a 5.000 euros en programas como Madrid 360 para comunidades.

A esto se suma una ventaja clave en 2026. Si la instalación mejora la eficiencia energética de la vivienda, es posible aplicar deducciones en el IRPF de entre el 40% y el 60% de la inversión.

El plazo de solicitudes del plan Madrid 360 acaba de abrir el 20 de abril. Al tratarse de fondos limitados, se conceden por orden de llegada y suelen agotarse en pocas semanas.

Para acceder a estas ayudas es imprescindible contratar a un instalador adherido y contar con un presupuesto detallado con la clasificación energética del equipo.

La tramitación se realiza a través de FENERCOM o del portal del Ayuntamiento de Madrid. En muchos casos, el propio instalador gestiona la ayuda y aplica el descuento directamente en la factura.

En definitiva, renovar la caldera o el aire acondicionado en 2026 no solo mejora el confort del hogar, sino que permite ahorrar cientos o incluso miles de euros si se solicita a tiempo.