Un arquitecto, sobre reformar una cocina: "Antes costaba 6.000 euros, ahora ya supera los 10.000 en España"

Reformar una cocina se ha encarecido de forma notable en los últimos años en España. Lo que antes se consideraba una inversión asumible, hoy requiere un presupuesto mucho mayor. Este incremento no es una percepción aislada, sino una realidad respaldada por datos del sector y por plataformas especializadas en presupuestos de obra.

Según datos de Habitissimo, una reforma de cocina estándar de unos siete metros cuadrados podía situarse hace unos años entre los 6.000 y los 9.000 euros, con opciones más ajustadas incluso por debajo de esa cifra. Sin embargo, ese escenario ha cambiado de forma significativa.

En la actualidad, empresas del sector como Èggo sitúan el punto de partida de una reforma básica en torno a los 6.500 euros, pudiendo alcanzar fácilmente los 16.000 euros en función de los materiales y el nivel de acabado. Esto confirma una tendencia clara: los presupuestos han aumentado más de un 50% en apenas unos años.

Los factores que explican el encarecimiento

El incremento del precio de las reformas responde a una combinación de factores que afectan directamente al coste final. Uno de los principales es la subida de los materiales. Elementos clave como los azulejos, las encimeras, los sistemas de fontanería o la instalación eléctrica han experimentado aumentos constantes debido a la inflación y al encarecimiento de las materias primas.

A esto se suma el coste de la mano de obra. La escasez de profesionales cualificados en el sector de la construcción ha provocado una subida de salarios, lo que impacta directamente en los presupuestos. Reformar una cocina ya no depende solo de los materiales, sino también de la disponibilidad y el coste de los especialistas.

Otro aspecto relevante es la logística. El transporte de materiales, especialmente aquellos importados o de gama media-alta, ha incrementado su precio. Este coste adicional se traslada inevitablemente al cliente final, elevando el presupuesto global de la reforma.

Además, los expertos citados en medios especializados como Infobae coinciden en que el encarecimiento no es puntual, sino estructural. Es decir, responde a una transformación del mercado que difícilmente volverá a los niveles de precios anteriores.

El cambio en el diseño también dispara el precio

Más allá de los costes técnicos, hay un factor clave que explica por qué reformar una cocina es hoy más caro: el cambio en las preferencias de los consumidores. Las cocinas han dejado de ser espacios puramente funcionales para convertirse en zonas centrales del hogar, abiertas, estéticas y diseñadas al detalle.

Cada vez es más habitual apostar por muebles a medida, encimeras de cuarzo o porcelánico, iluminación LED integrada o electrodomésticos de alta gama. Este tipo de decisiones eleva el presupuesto de forma considerable respecto a una reforma básica.

En este sentido, pasar de una cocina sencilla a una de gama media puede situar el presupuesto entre los 7.000 y los 10.000 euros, mientras que si se opta por acabados más sofisticados, la cifra supera con facilidad los 12.000 euros. Estos rangos coinciden con los datos recogidos por diferentes plataformas del sector.

También influye el llamado efecto aspiracional. Muchos propietarios buscan replicar diseños vistos en redes sociales o revistas de decoración, lo que implica un nivel de exigencia mayor y, por tanto, un incremento del coste.

Reformar una cocina por 6.000 euros es cada vez menos habitual en España. Los datos de plataformas como Habitissimo y empresas especializadas como Èggo reflejan una realidad clara: los precios han subido de forma sostenida y todo apunta a que seguirán en niveles elevados.

Por ello, los expertos recomiendan planificar con detalle, comparar varios presupuestos y analizar cada partida antes de iniciar la reforma. Entender en qué se invierte cada euro es fundamental para evitar sorpresas en un contexto donde los costes ya no son los de antes.