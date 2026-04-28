Mireia Torruella, interiorista: "Convertí un piso alargado de 65 m² en un hogar cálido y sin pasillos oscuros"

A la hora de abordar la reforma de una vivienda, hay que tener muy en cuenta sus características, y mientras que en algunos casos es muy sencillo renovarla, en otros no es tan sencillo, especialmente en aquellos casos en los que los espacios son reducidos.

Esto es lo que sucede en un piso alargado de 65 m² que la interiorista Mireia Torruela ha conseguido convertir en “un hogar cálido y sin pasillos oscuros”, sin renunciar a la funcionalidad y optimizando cada rincón para un resultado espectacular.

Se trata de una vivienda situada en Manlleu (Barcelona) que supuso un gran reto, al tratarse de un piso de planta estrecha y alargada en el que se apuesta por unas aperturas superiores que dejan pasar la luz y una distribución fluida que llama mucho la atención.

En la zona de día, la experta ha apostado por un arco de medio punto que conecta la cocina y el salón, en un espacio donde los muros originales de ladrillo visto y las vigas de acero en el techo permiten mantener la esencia de la memoria industrial del edificio.

Para tratar de compensar esa textura, el estudio ha diseñado un mobiliario a medida con líneas suaves y tonos neutros que aportan calidez a la estancia. También apuesta por un aparador que recorre la estancia y une tanto visual como funcionalmente la cocina y el salón.

Por otro lado, la luz es una de las grandes protagonistas de la estancia, contando con puertas altas y aperturas superiores que permiten que la claridad natural inunde el piso en su totalidad. De hecho, incluso el pasillo, a menudo dejado de lado, disfruta de esa iluminación.

Cocina en dos alturas y baño original

La cocina abierta al salón por la que apuesta Mireia Torruella ha sido creada pensando cada elemento de forma individual y hechos a medida, con módulos altos empotrados que consiguen eliminar el ruido visual.

La encimera Khalo de Dekton introduce un elemento decorativo interesante gracias a su línea cromática y a una isla central en la cocina que se convierte en el eje principal y que ofrece infinidad de posibilidades.

Se adapta a las necesidades de cada familiar y, para darle un toque único, la interiorista apuesta por unos taburetes altos modelo CH48 de Carl Hansen tapizados en piel. Además, se ha apostado por integrar una mesa a una altura más cómoda diseñada por el estudio, en este caso con sillas Kol de Treku.

Por su parte, en el dormitorio, Mireia apuesta por dar protagonismo a la limpieza visual, con armarios lacados del mismo color que las paredes para crear una mayor armonía, un cabecero tapizado con delicados toques magenta y una mesita Tung de &Tradition que da la nota de color. El conjunto se completa con la lámpara Fragile de Marset.

En lo que respecta al cuarto de baño, es original y con cierto toque clásico, con un espejo de pared a pared y de suelo a techo, que consigue generar una mayor sensación de amplitud sin necesidad de grandes reformas.

Apuesta por un terrazo en tonos verdes que encaja a la perfección con el resto de la vivienda, como sucede con las baldosas esmaltadas blancas y verdes que se repiten en el frontal de la cocina.

Este proyecto destaca por su cuidadosamente elegida paleta cromática, en la que cada uno de los elementos ha sido elegido para que la casa tenga personalidad, y gran parte de la culpa de ello la tiene la sección de mobiliario.

La propia Mireia Torruella sostiene que su objetivo con esta reforma era conseguir que un piso con una distribución y características complicadas se convierta en un hogar más cálido, funcional y repleto de luz.

Consejos para decorar un piso pequeño

Más allá de los consejos de la interiorista, es importante conocer otros tips que pueden ser de gran ayuda a la hora de decorar un piso pequeño, entre los que podemos destacar: