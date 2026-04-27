Colas kilométricas desde ya en Lefties para hacerse con la cafetera italiana más elegante y barata: cuesta 19,99 euros

España es un país con una altísima cultura cafetera, consumiendo más de 67 millones de tazas al día y situándose como uno de los líderes europeos en consumo en hostelería. El café forma parte de la rutina diaria, desde el primer sorbo al despertar hasta ese momento de pausa a media tarde que muchos consideran casi sagrado.

Este consumo, además, ronda los 4,22 kg por persona al año, con el 63% de los mayores de 15 años tomando al menos un café diario. No se trata solo de una bebida, sino de un hábito profundamente arraigado que atraviesa generaciones y estilos de vida.

A todo esto se suma que el 66% del café se consume en el hogar y el 34% en establecimientos de hostelería, lo que refuerza la importancia de contar con un buen equipo en casa. Con estos datos sobre la mesa, casi resulta impensable que una vivienda en España no disponga de cafetera, sobre todo cuando existen opciones tan accesibles como la propuesta de Lefties.

Una cafetera italiana con diseño retro que arrasa por su precio

Han pasado solo unos meses desde que Lefties Home llegó a España. La nueva propuesta de Inditex es una línea diseñada para hacer accesible la decoración de los hogares, combinando los precios accesibles de IKEA y el diseño de Zara Home.

Precisamente estas virtudes han motivado a la firma low-cost a sellar alianzas con marcas de renombre como CREATE. Fruto de esta colaboración, han lanzado al mercado una línea de productos para la cocina que destaca por su excelencia y funcionalidad. Uno de ellos es la cafetera italiana retro, con un coste de 19,99 euros.

Este modelo (1090/628/250) se inspira claramente en las tradicionales cafeteras moka, esas que han estado presentes durante décadas en cocinas españolas y que siguen siendo sinónimo de café intenso y aromático.

Sin embargo, lo hace incorporando un diseño renovado, con líneas suaves y un acabado retro que encaja perfectamente en cocinas modernas, minimalistas o incluso de estilo más clásico.

Fabricada en aluminio, esta cafetera mantiene las propiedades esenciales que han hecho de este material el estándar en este tipo de productos.

El aluminio permite una distribución uniforme del calor, lo que se traduce en una extracción más equilibrada del café. Además, su ligereza facilita el manejo diario, algo especialmente importante en un utensilio que se utiliza con tanta frecuencia.

Imagen de la cafetera de Lefties Home.

La capacidad está pensada para cubrir el consumo habitual en el hogar, permitiendo preparar varias tazas en una sola carga. Esto la convierte en una opción práctica tanto para quienes viven solos como para quienes comparten vivienda o reciben visitas con frecuencia.

Otro de los puntos fuertes es su facilidad de uso. El sistema de la cafetera italiana es conocido por su simplicidad: agua en la base, café molido en el filtro y calor.

En pocos minutos, el resultado es un café con cuerpo, con ese perfil intenso que muchos consumidores siguen prefiriendo frente a otras alternativas más automatizadas.

También destaca su mantenimiento, que no requiere procesos complejos. Basta con una limpieza básica tras cada uso para conservarla en buen estado, lo que la hace especialmente atractiva frente a cafeteras más tecnológicas que implican descalcificaciones frecuentes o piezas más delicadas.

El diseño retro no es un detalle menor. En un momento en el que la estética del hogar cobra cada vez más relevancia, esta cafetera funciona casi como un elemento decorativo.

Sus acabados y colores están pensados para integrarse visualmente, aportando un toque distintivo sin resultar estridente. Es, en cierto modo, un objeto que conecta con lo tradicional, pero adaptado a las tendencias actuales.

El precio, sin embargo, es el factor que ha desatado el fenómeno. Por menos de 20 euros, el consumidor accede a un producto que combina utilidad, durabilidad y diseño, algo que no siempre es fácil de encontrar en el mercado.