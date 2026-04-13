Javier, ingeniero eléctrico: "Poner el lavavajillas en un programa corto con agua caliente gasta el doble que uno largo"

Ahorrar en casa se ha convertido en una prioridad para muchos hogares en los últimos años, especialmente cuando se trata del consumo de agua y electricidad.

En este contexto, el uso de la calefacción o de los electrodomésticos vuelve a situarse en el centro de la conversación, con cada vez más consumidores pendientes de cómo reducir su factura sin renunciar a la comodidad.

Entre todos ellos, el lavavajillas se ha convertido en uno de los grandes protagonistas, con expertos en energía que analizan cuál es realmente la opción más eficiente y qué hábitos marcan la diferencia en el gasto final.

Y es precisamente en este punto donde los especialistas ponen el foco porque más allá del aparato en sí, el ahorro depende en gran medida de cómo se utiliza. La elección de programas eficientes, evitar ciclos innecesarios o aprovechar al máximo la capacidad del lavavajillas son algunos de los factores que pueden reducir de forma notable el consumo energético y de agua en el día a día.

En esta línea, el ingeniero eléctrico y experto energético Javier Dasi ha querido ir un paso más allá con una serie de recomendaciones prácticas que cualquiera puede aplicar en casa. Tal y como explica en una colaboración con Antena 3 Noticias, el foco debe ponerse en pequeños gestos cotidianos que, sumados, marcan una gran diferencia en la factura.

Uno de los puntos en los que más insiste Javier Dasi es en el uso del lavavajillas y la lavadora, dos electrodomésticos clave en el consumo diario del hogar. Lejos de lo que muchos piensan, optar por programas cortos no siempre es la mejor opción. "La gente se piensa que por ser el programa más corto gasta menos electricidad y no", advierte. La diferencia, explica, está en la temperatura del agua.

Por eso, recomienda priorizar ciclos más largos pero con menor calentamiento: "Es preferible utilizar programas que sean mucho más largos pero que no calienten mucho el agua". Y pone un ejemplo muy claro. "Un programa corto en el lavavajillas de una hora con agua caliente consume el doble que un programa largo de tres horas con agua fría". Un gesto sencillo que puede reducir notablemente el gasto energético sin cambiar apenas la rutina.

Otros gestos que reducen la factura

Más allá de estos electrodomésticos, el experto también pone el foco en la climatización del hogar. "No tenemos que superar los 19 ºC", recuerda sobre el uso de la calefacción o el aire acondicionado en invierno, subrayando que bajar la temperatura tiene un impacto directo en el consumo.

"Cuanta menos temperatura le pongamos va a consumir mucho menos, un 7 % menos". En este sentido, apuesta por una solución básica pero eficaz: abrigarse un poco más en casa para gastar menos energía.

Además, Dasi señala otros pequeños hábitos que pasan desapercibidos pero que también influyen en la factura. Desde ajustar al mínimo el termostato del calentador eléctrico hasta algo tan cotidiano como la posición del grifo.

"Es importante dejar el grifo siempre en la posición de agua fría", explica, para evitar que el sistema active el calentador innecesariamente cada vez que se abre, generando un consumo que, aunque parezca mínimo, se repite a lo largo del día.

Reducir el consumo en casa no pasa por grandes cambios ni inversiones, sino por pequeños gestos como estos. Desde elegir bien los programas del lavavajillas hasta controlar la temperatura o evitar hábitos innecesarios, cada decisión cuenta.