Un administrador de fincas advierte: "Si tu vecino invade tu plaza de garaje, la comunidad podrá demandarle"

Las comunidades de vecinos están repletas de asuntos que pueden llegar a generar conflictos entre los vecinos, siendo uno de los más habituales el que tiene que ver con la invasión de plazas de garaje.

Este es uno de los problemas más frecuentes y puede darse el caso de que no se sepa muy bien cómo actuar, por lo que conviene tener en cuenta las recomendaciones de los expertos.

Un administrador de fincas (@administradordefincas en TikTok) recomienda evitar enfrentamientos directos si se dan estas situaciones y aconseja tratar el problema de manera interna y con diálogo.

En el caso de que un vecino invada tu plaza de garaje, lo primero que debes hacer es ponerlo en conocimiento del presidente de la comunidad de vecinos. Este se encargará de enviar un aviso formal al vecino que comete esta infracción, tratando de solucionar el problema de manera amistosa.

En esa comunicación, podrá advertirle que, de no cesar en este uso indebido de la plaza de garaje, se expone a una demanda por parte de la comunidad de vecinos. Esta advertencia es un requisito legal, por lo que es importante que se transmita la misma al invasor.

La legislación vigente obliga a tratar de buscar soluciones previas antes de recurrir a la vía judicial, como son la mediación y negociación previa. Solo en el caso de que estas vías no fructifiquen, la comunidad de vecinos podrá acudir a los tribunales, siempre que haya autorización por parte de la junta.

Las invasiones de garaje son habitualmente un foco de conflicto en las comunidades de propietarios, sobre todo cuando los vehículos exceden la señalización horizontal de su plaza o invaden una zona que dificulta la maniobra por parte del resto de usuarios.

Cómo actuar si un vecino invade tu plaza de garaje

Como decimos, el aviso al vecino es un paso obligatorio por parte de la comunidad de vecinos antes de comenzar con cualquier procedimiento judicial. En este sentido, habrá que dejar por escrito el caso que genera el conflicto y, si persiste, se procederá con las vías legales.

Este documento sirve como prueba de que se trató de alcanzar una solución amistosa, y que se está actuando acorde a la legislación vigente. A partir de ese momento, se buscará resolver el conflicto con vías como la mediación, que permiten buscar acuerdos sin llegar a la vía judicial.

Estas vías son recomendables porque permiten agilizar los trámites, son más económicas y además ayudan a reducir las fricciones entre los vecinos. Solo si la invasión continúa y el vecino hace caso omiso de las advertencias, previa aprobación de la junta de propietarios, se podrá presentar una demanda judicial.

Hay que tener en cuenta que, de acuerdo al artículo 245.2 del Código Penal, en caso de que la invasión sea persistente y deliberada, puede tener la consideración de usurpación de inmueble no destinado a vivienda, con multas que van de 3 a 6 meses.

Igualmente, la jurisprudencia aclara que, en el caso de que la comunidad de vecinos no actúe contra el vecino en cuestión que invade la plaza de otro vecino, un solo propietario puede ejercer la acción de cesación de acuerdo a lo estipulado en el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH).

Por otro lado, hay que recordar que tanto la Ley de Propiedad Horizontal como el Código Civil determinan que la plaza de garaje es privativa, pero sus elementos estructurales, como el suelo o las paredes, pertenecen a la comunidad de propietarios.

Por lo tanto, las normas y estatutos internos deben respetarse, sobre todo aquellas que tienen que ver con los usos permitidos, maniobras o la delimitación de líneas.

¿Qué actividades están prohibidas en los garajes?

Existen diferentes actividades que están prohibidas y que se dan con frecuencia entre usuarios del garaje. Para evitar conflictos, conviene tenerlos en cuenta: