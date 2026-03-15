Ya ha entrado en vigor: ayuda de hasta 16.000 euros para reformar viviendas vacías y ponerlas en alquiler

La Xunta de Galicia ha activado una segunda línea de ayudas orientada a la reforma de viviendas destinadas al alquiler, con el objetivo de que los propietarios interesados puedan mejorar sus inmuebles optando a una aportación económica de hasta 16.000 euros.

Una ayuda que, además de cubrir parte de las obras de rehabilitación, incluye también una dotación específica para seguros de impago del alquiler y multirriesgo del hogar, con el fin de ofrecer mayores garantías a los arrendadores.

Esta nueva convocatoria se enmarca dentro del programa Fogar Vivo y contará con una dotación total de 2,8 millones de euros, lo que supone triplicar los fondos destinados a la anterior convocatoria. Una pasada edición en la que se registró una gran demanda por parte de cientos de propietarios, según recoge el Diario Oficial de Galicia.

En este caso, la cuantía máxima de la ayuda será de 16.000 euros por vivienda. Una cantidad de la que hasta 11.000 euros estarán destinados a cubrir las obras de rehabilitación o mejora de la vivienda.

Por otro lado, la administración autonómica contempla un incremento adicional de 2.000 euros en casos concretos, como cuando los futuros inquilinos sean menores de 36 años o cuando se trate de familias con hijos menores a cargo o personas dependientes.

Una subvención que permitirá cubrir diferentes tipos de actuaciones orientadas a mejorar la habitabilidad de la vivienda. Entre ellas se incluyen los trabajos de rehabilitación necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones o para adaptar el inmueble a la normativa vigente.

También podrán financiarse obras de redistribución de los espacios interiores, la adquisición e instalación de mobiliario de cocina o la sustitución de elementos como sanitarios, lavadoras, bañeras o mamparas, tal y como recoge también el diario Faro de Vigo.

Cuantías a las que se podrán sumar hasta 3.000 euros adicionales para sufragar seguros de impago del alquiler y seguros de daños en el hogar los cinco primeros años del contrato. Con este incentivo, lo que se busca es reforzar la seguridad de los propietarios y fomentar que más viviendas se incorporen al mercado del alquiler.

Plazo y condiciones

Otra de las novedades de esta convocatoria es la simplificación de los trámites administrativos. Y es que, las personas interesadas deberán aportar menos documentación que en ediciones anteriores, con el objetivo de agilizar el proceso y facilitar el acceso a las ayudas. El plazo para presentar las solicitudes se abrió el pasado 9 de marzo y permanecerá activo hasta el próximo 3 de junio.

En cuanto a las condiciones que deberán cumplir los propietarios que se beneficien de estas ayudas, una de las principales será que el precio del alquiler no supere los límites máximos establecidos por la administración autonómica.

Estos topes variarán en función de la zona en la que se encuentre ubicada la vivienda, con el objetivo de garantizar que los inmuebles rehabilitados se destinen a alquileres a precios asequibles.

Otras ayudas para rehabilitar viviendas

Este tipo de ayudas para fomentar el alquiler se suman a otros programas activos en diferentes comunidades autónomas, aunque con un enfoque distinto. Mientras iniciativas como la impulsada por la Xunta buscan aumentar la oferta de vivienda en alquiler y dar más seguridad a los propietarios, otras líneas de subvenciones están orientadas principalmente a la rehabilitación de viviendas en municipios con pocos habitantes.

Es el caso de otras comunidades como Aragón, Extremadura o la propia Galicia, que también cuentan con programas específicos para impulsar la reforma de viviendas en pequeños municipios. Regiones que también han puesto en marcha diferentes ayudas destinadas a recuperar casas vacías, mejorar su eficiencia energética o facilitar que vuelvan a utilizarse como residencia habitual.

En cualquier caso, todas estas iniciativas comparten un objetivo común: contribuir a aliviar la actual crisis de vivienda. Con la escasez de oferta, el aumento de los precios del alquiler y la existencia de miles de viviendas vacías y deterioradas, las administraciones buscan reactivar el parque inmobiliario existente en ciudades y pueblos para poner más casas en uso, ya sea ampliando el mercado del alquiler o facilitando la recuperación de viviendas en zonas rurales.