Confirmado por un arquitecto: la bomba de calor solo funciona bien si la vivienda cumple ciertos requisitos

Una mujer en la estancia de su casa en la que se encuentra la bomba de calor.

Las bombas de calor se han posicionado como unas de las soluciones de calefacción más eficientes y sostenibles disponibles hoy en día. Sin embargo, no siempre ofrecen el confort y el ahorro esperados si la vivienda no reúne unas condiciones básicas de eficiencia y diseño.

Según el arquitecto Jordi Martí, experto en construcción sostenible, la bomba de calor puede funcionar "casi como magia", pero solo cuando la casa está bien preparada para recibir este tipo de sistema térmico.

Entender qué condiciones son necesarias, y por qué son tan importantes, te ayudará a decidir si este tipo de instalación realmente es adecuada para tu hogar y a evitar inversiones que no se traduzcan en ahorro real.

@jordimartix La bomba de calor es casi mágica, un invento revolucionario. Pero para que funcione bien necesita las condiciones adecuadas. ♬ original sound - jordimartix

La bomba de calor es un sistema que extrae energía térmica del aire exterior o del suelo y la transfiere al interior, proporcionando calor con un alto rendimiento energético.

No obstante, su efectividad depende en gran medida del estado térmico de la vivienda: sin un buen aislamiento, el calor producido se pierde rápidamente, reduciendo notablemente su rendimiento.

El arquitecto Jordi Martí subraya que muchos usuarios no alcanzan el confort esperado o no obtienen un ahorro significativo porque su hogar no cumple con los requisitos adecuados antes de instalar este tipo de sistema.

Uno de los requisitos básicos para que una bomba de calor funcione con eficiencia es que la vivienda tenga un aislamiento térmico eficaz en paredes, techo y ventanas.

Un aislamiento deficiente provoca fugas térmicas continuas, lo que obliga al sistema a trabajar más para mantener la temperatura, reduciendo su coeficiente de rendimiento (COP) y elevando los costes energéticos.

Por ello, mejorar la envolvente térmica del edificio, con ventanas de alta eficiencia y muros bien aislados, es esencial antes de instalar estos equipos.

Otra condición clave es el sistema de distribución del calor dentro de la vivienda. Las bombas de calor funcionan mejor con emisiones de baja temperatura, como suelo radiante o radiadores de baja temperatura, que permiten un rendimiento más constante y eficiente.

Si se utilizan radiadores convencionales de alta temperatura sin adaptación, el sistema deberá elevar más la temperatura, lo que reduce su eficiencia y beneficios energéticos.

Además, la bomba de calor aire-agua necesita espacio suficiente en el exterior de la vivienda para asegurar una buena circulación del aire alrededor de la unidad.

Una ubicación inadecuada puede generar bloqueos de aire, ruidos molestos o un rendimiento inferior al esperado, debilitando la eficiencia del equipo y la sensación de confort dentro de la casa.

Además, factores como la orientación del edificio y la proximidad de muros o vegetación pueden influir en el funcionamiento, por lo que siempre debe planificarse con una evaluación previa adecuada.

En consecuencia, instalar una bomba de calor puede ser muy beneficioso, tanto en ahorro energético como en confort térmico, pero no es una solución mágica que funcione de igual forma en cualquier vivienda.