Jordi Martí, arquitecto: "Cuando las humedades no se reparan a tiempo, el coste se multiplica porque afecta a la estructura"

Las humedades en edificaciones son uno de los desafíos más comunes y costosos para propietarios y gestores de inmuebles. El arquitecto Jordi Martí advierte que "cuando las humedades no se reparan a tiempo, el coste se multiplica porque acaba afectando a la estructura" de un edificio, incrementando su deterioro y la complejidad de la solución.

La presencia de humedad compromete no solo acabados superficiales como pintura y revestimientos, sino materiales fundamentales como madera, mampostería o estructura metalálica.

Según estudios técnicos, la humedad puede provocar deformaciones, corrosión y debilitamiento de materiales si no se controla con rapidez.

Por ello, comprender las causas, los riesgos asociados y las estrategias de prevención y reparación es esencial para proteger una vivienda o edificio.

En consecuencia, es necesario abordar cómo la humedad afecta a la estructura, por qué es importante actuar con rapidez y qué medidas pueden ayudar a minimizar costes a largo plazo.

¿Qué es la humedad y por qué perjudica a las edificaciones?

La humedad estructural es la presencia no deseada de agua o vapor dentro de los elementos constructivos de un edificio. Esto puede ser causado por filtraciones, condensación interior o capilaridad desde el terreno. Cuando la humedad permanece sin atención, se produce un aumento gradual de daños internos.

La acumulación de humedad crea condiciones propicias para la aparición de moho, degradación de maderas y oxidación de metales, comprometiendo la durabilidad de un inmueble e incrementando los costes y el mantenimiento.

Un edificio con humedades ocultas puede parecer en buen estado hasta que el daño estructural ya está avanzado. Además, ambientes húmedos pueden afectar a la salubridad, con consecuencias para la salud de los ocupantes.

La presencia de moho y hongos vinculados a la humedad se asocia a alergias, problemas respiratorios y malestar general, lo que añade otro coste social además del económico.

Para Jordi Martí, arquitecto con experiencia en rehabilitación y diseño, el principal error es posponer las reparaciones por considerarlas menores o costosas en el corto plazo.

Según él, el impacto económico se multiplica porque las humedades que afectan directamente a la estructura obligan a intervenciones profundas.

El deterioro estructural implica, por ejemplo, refuerzo de muros, reparación de vigas o sustitución de materiales que, si se detectan tarde, pueden requerir proyectos y obras complejas. Por eso, una inversión temprana en diagnóstico y reparación puede evitar costes muy superiores a medio plazo.

En edificios más antiguos, la falta de mantenimiento, un sistema de drenaje deficiente o una impermeabilización insuficiente son causas comunes de humedades recurrentes.

Durante el diseño y construcción de nuevos proyectos, garantizar barreras contra la entrada de agua es una inversión estratégica ineludible.

A nivel global, los daños por infiltraciones y humedad suponen miles de millones de euros en reparaciones. Además, técnicos de inspección de edificios señalan que en muchos casos la humedad estructural apenas es visible hasta que ha avanzado demasiado.

Esto subraya la importancia de inspecciones periódicas con técnicos especializados que identifiquen condiciones ocultas antes de que se conviertan en problemas severos.

Diversos estudios técnicos documentan que, además de los materiales, la humedad puede afectar al aislamiento térmico y la eficiencia energética de las edificaciones, lo que puede aumentar el consumo energético y los costes asociados al confort térmico.