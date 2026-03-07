Los agentes de seguros lo confirman: ahorrarás hasta un 25 % en el seguro de hogar si usas la aseguradora de tu comunidad

Contratar el seguro de hogar y ahorrar al máximo es una forma más de optimizar el gasto familiar o en la vivienda sin perder protección. Este es uno de los objetivos principales de gran parte de los españoles que cuentan con una vivienda en propiedad.

Sin embargo, más allá de comparar precios o eliminar coberturas innecesarias, existen estrategias clave que permiten ajustar la prima del seguro sin caer en el infraseguro ni perder protección.

Y no se trata solo de revisar distintas aseguradoras de forma aleatoria, sino de aplicar un sencillo truco que propone Diego, corredor de seguros en Sepa Correduría y creador de contenido en @sepaseguros.

En este sentido, el experto explica que existe una forma muy sencilla de pagar menos por el seguro del hogar y que, sin embargo, muchos propietarios la pasan por alto al contratar o renovar su póliza. Esta tiene que ver con llamar a la aseguradora de la comunidad.

"Un truco súper sencillo para ahorrar en el seguro de hogar y que muchísima gente ni se plantea y es tan sencillo como mirar dónde se tiene el seguro de la comunidad y mirar presupuesto con la aseguradora donde se tenga el seguro de la comunidad", detalla.

Según advierte el corredor de seguros, algunas compañías ofrecen descuentos especiales a los propietarios que viven en edificios cuya comunidad ya está asegurada con esa misma aseguradora.

"Hay aseguradoras que si tu comunidad está asegurada con ellos, te aplican un descuento por ser vecino y yo he visto casos de hasta un 20 o un 25 % de descuento", advierte.

Además del posible ahorro económico, el experto recuerda que también es recomendable que los vecinos conozcan las coberturas del seguro comunitario, algo que muchas veces se desconoce en los edificios.

"Que por supuesto, también es conveniente que tengas la póliza de la comunidad a mano como vecino para evitar que haya irregularidades y sepas también lo que cubren porque eres un vecino de esa comunidad", concluye.

Coberturas clave en el hogar

A la hora de contratar un seguro de hogar, hay determinadas coberturas básicas que conviene revisar con atención. Entre las más importantes se encuentran los daños por agua, los incendios (incluidos humo o explosiones), los fenómenos atmosféricos y el robo dentro de la vivienda. En algunas pólizas también se contempla el robo fuera del hogar y los actos de vandalismo.

Otra protección fundamental es la responsabilidad civil. Esta cobertura entra en juego cuando un incidente ocurrido en tu vivienda provoca daños a terceros. Por ejemplo, si un incendio o una fuga de agua en tu casa afecta a la vivienda de un vecino.

También resultan muy útiles las coberturas relacionadas con pequeños accidentes domésticos. Entre ellas destacan la protección de cristales y vitrocerámicas, así como la cobertura para materiales como mármol, granito o la loza sanitaria del baño.

Otra garantía interesante es la de daños estéticos. Sirve para mantener la uniformidad de una estancia cuando ocurre un siniestro. Por ejemplo, si una fuga de agua estropea parte del suelo y ya no existe el mismo material, esta cobertura permite cambiar el pavimento de toda la habitación para que no queden diferencias visibles.

Además, en los últimos años también ha ganado protagonismo lo que se conoce como "servicilización" del seguro de hogar. Se trata de servicios que incluyen la visita de profesionales como manitas, cerrajeros o técnicos de mantenimiento para solucionar pequeños problemas domésticos o realizar reparaciones básicas.

Además de estas coberturas habituales, algunas pólizas incluyen protecciones adicionales, que pueden ser opcionales o venir integradas en el contrato. Entre ellas destacan los seguros de accidentes, coberturas durante viajes o incluso protecciones relacionadas con las mascotas del hogar.