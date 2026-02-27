Ana, madre de 10 hijos, sobre su economía familiar: "El gasto medio de mi casa es de 9.000 euros al mes"

Criar una familia numerosa en la España actual implica un importante esfuerzo económico y organizativo. En el caso de Ana, madre de diez hijos , la gestión del hogar supone una planificación constante para hacer frente a unos gastos que superan con creces la media habitual.

La creadora de contenido, conocida en redes como @unalocuradefamilia en Instagram y @anaig_83 en TikTok, concedió una entrevista a la revista Lecturas cuando todavía tenía 9 hijos y no 10, en la que habló abiertamente de su maternidad, su embarazo y el equilibrio entre su vida profesional y familiar.

Durante la conversación, Ana reveló que el gasto medio mensual de su casa ronda los 9.000 euros. No obstante, matizó que no se trata de una cifra fija: hay meses con mayor desembolso y otros más moderados. Aun así, la economía doméstica exige organización y previsión.

Para contener el gasto, la familia ha adoptado distintas medidas de ahorro. Entre ellas, la instalación de paneles solares para reducir la factura eléctrica, la compra en grandes cantidades aprovechando descuentos y la reutilización de ropa, libros y juguetes entre hermanos.

Esta dinámica permite optimizar recursos sin renunciar a cubrir las necesidades de todos. Además, Ana explicaba que priorizan alternativas de ocio más económicas.

En lugar de acudir al cine con frecuencia, optan por plataformas de suscripción que ofrecen un amplio catálogo de películas y series por un coste inferior. También procuran evitar comer fuera de casa de manera habitual.

A pesar de la elevada cifra mensual, subraya que pueden permitirse ciertos caprichos y que a sus hijos no les falta de nada. Eso sí, insiste en la importancia de consumir con cabeza y evitar gastos innecesarios.

Más allá de los números, la empresaria detalló cómo compaginaba su actividad profesional con la crianza cuando comenzó en redes sociales. Por las mañanas atendía su tienda, gestionaba pedidos y editaba contenidos o colaboraciones con marcas.

Por la tarde, se centraba en los deberes, la cena y cualquier imprevisto familiar. Reconocía que no siempre llegaba a todo. En más de una ocasión se quedaba dormida frente al portátil, una señal clara de que la jornada había terminado tras horas de actividad ininterrumpida.

En cuanto a la dinámica diaria en casa, Ana describe una rutina similar a la de cualquier familia, pero multiplicada por nueve. Los imprevistos crecen en proporción al número de hijos.

Las mañanas pueden convertirse en auténticas carreras contrarreloj para llegar puntuales al colegio. Desde el niño que se duerme más de la cuenta hasta el que mancha el uniforme en el desayuno, olvida la mochila o no encuentra un zapato justo antes de salir.

Por la tarde, el hogar vuelve a llenarse de movimiento, mochilas, libros, meriendas y carreras por el pasillo. La organización nocturna también tiene su horario marcado: cena en torno a las 19:30 y objetivo de estar en la cama entre las 20:30 y las 21:00. Aunque lograr que cesen las risas y las conversaciones antes de dormir no siempre resulta sencillo.

Finalmente, Ana reflexionaba sobre lo que supone ser madre de una familia tan amplia. Explica que no se convirtió de golpe en madre de nueve hijos, sino que cada uno fue llegando progresivamente. Ese crecimiento paulatino permitió que todos se adaptaran poco a poco a una realidad que hoy forma parte natural de su día a día.