Máximo Caballero, arquitecto: “Este pequeño truco te dirá si el suelo de tu casa está correctamente colocado”

¿Te has preguntado alguna vez si el suelo de tu casa está bien instalado? El arquitecto Máximo Caballero comparte un truco muy simple para descubrir problemas de colocación sin necesidad de herramientas complejas.

Este método casero puede ayudarte a detectar puntos huecos o mal adheridos en tu pavimento. Aunque a veces a simple vista el suelo parece perfecto, no siempre está colocado uniformemente o con un buen encolado.

Esto puede generar problemas estructurales o deterioro prematuro si no se corrige a tiempo. En consecuencia, es necesario evaluar el pavimento para ver si está en buen estado o necesita revisión.

El arquitecto Máximo Caballero sugiere a través de su cuenta de TikTok un método muy fácil basado en sonido para comprobar si tu suelo está bien colocado.

En su publicación explica que basta con lanzar una bola (por ejemplo de golf) y escuchar el sonido que produce al rebotar sobre el pavimento.

Si el suelo está bien adherido y nivelado, el sonido será sólido y uniforme; no se percibirá ningún tono hueco, lo que indica que el material está bien fijado a la base.

Por el contrario, si el sonido es más apagado o cambia al moverse por diferentes zonas de la estancia, puede haber huecos o zonas mal encoladas que conviene revisar cuanto antes.

Este truco se basa en un principio básico de construcción: cuando el suelo está correctamente pegado y asentado, no deja espacios de aire entre la superficie y la base.

El aire tiende a amortiguar el sonido, por lo que al golpear el suelo en zonas con huecos o mala colocación, el eco y la resonancia cambian, haciéndolo audible.

Este tipo de prueba acústica también se utiliza en entornos profesionales para revisar huecos bajo baldosas o cerámicas que no se ven a simple vista y que podrían causar roturas o desprendimientos futuros.

Además del truco acústico, hay otros indicadores de una instalación deficiente que pueden ayudarte a saber sin merece la pena una revisión o reparación.

Un suelo bien instalado, ya sea cerámico, de madera o laminado, debe mostrar juntas ajustadas, sin huecos visibles entre piezas y con acabados lisos.

Si ves grietas, separación entre juntas o irregularidades, puede ser señal de mala colocación. Asimismo, al caminar sobre un pavimento correctamente instalado no debería haber movimiento excesivo, crujidos o sensación de inestabilidad bajo tus pies.

Si quieres ir más allá del truco del sonido, existen métodos clásicos para evaluar si tu suelo está nivelado y plano:

Colocar una regla larga o nivel sobre diferentes secciones para ver si hay huecos entre ella y el suelo.

Medir la distancia entre el suelo y elementos fijos como puertas o techos para comprobar si hay variaciones.

Para instalaciones más precisas, los profesionales utilizan niveles láser o reglas grandes que miden con mayor precisión la plenitud del pavimento.

Estos métodos, combinados con el truco acústico, pueden darte una idea bastante completa del estado real de tu suelo. Si con estos métodos notas que tu suelo no está bien colocado, lo más recomendable es consultar a un profesional que pueda evaluar el problema en detalle.

Algunos fallos, especialmente los estructurales, requieren intervención especializada. En muchos casos, si el problema está en la capa de encolado o en el subsuelo, puede ser necesario retirar parte del pavimento para corregirlo.