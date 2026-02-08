Un fontanero en España: “En el último trimestre facturé 37.000 euros, y en noviembre trabajé cuatro días a la semana”

Emanuele Armeli, un fontanero que trabaja como autónomo en España, ha revelado cifras económicas destacables que ponen de manifiesto el potencial de este oficio.

Según él mismo compartió en redes sociales, durante el último trimestre del año logró facturar 37.000 euros, pese a que no todos los ingresos son beneficios netos.

La clave de su éxito, además del trabajo duro, ha sido su presencia en TikTok, donde muestra su día a día, servicios y habilidades. Este perfil profesional digital le ha permitido captar más clientes y elevar su facturación trimestral frente a trimestres anteriores.

Pero lo más llamativo es que en el mes de noviembre trabajó solamente cuatro días a la semana, de lunes a jueves, logrando mantener un nivel de ingresos sorprendentemente alto para alguien que trabaja por cuenta propia.

Emanuele no siempre facturó estas cantidades. Antes de su auge en redes, sus ingresos oscilaban entre los 20.000 y 24.000 euros en un trimestre, una cifra común en ese sector para muchos autónomos.

La diferencia destaca cómo combinar presencia online y especialización técnica puede multiplicar oportunidades de negocio, incluso en oficios tradicionales como la fontanería.

Además, Armeli recalca que la cifra de 37.000 euros corresponde a facturación, no a ganancia, ya que parte de ese dinero se reinvierte en su empresa, compra de herramientas y materiales.

Uno de los aspectos más prácticos que subraya Emanuele es la necesidad de reinvertir en el propio negocio. Parte de sus ingresos se destinan a adquirir herramientas, maquinaria y materiales necesarios para ampliar servicios o mejorar la calidad de trabajo.

Esto es clave para autónomos que desean crecer: no basta con facturar, sino que hay que invertir en formación, equipo y posicionamiento para aumentar el alcance de su actividad profesional.

De hecho, Armeli ha comentado que parte de ese dinero fue destinado a adaptar una escuela para prácticas de fontanería y gas, mostrando que el oficio no solo se limita a reparaciones domésticas.

La experiencia de Emanuele pone en relieve cómo las plataformas digitales pueden cambiar la trayectoria de un profesional tradicional. TikTok, en particular, se ha convertido en una herramienta para mostrar trabajo, captar clientes y crear una marca personal.

Esto coincide con tendencias más amplias, donde profesionales de oficios manuales utilizan redes sociales para destacar su trabajo frente al público general, generando visibilidad, confianza y reiteración de servicios.

Algunos vídeos de Armeli incluso muestran cuánto puede facturar en una sola jornada, como situaciones donde alrededor de 950 euros se facturaron en seis horas de trabajo, lo cual subraya la variabilidad y potencial de ingresos en este sector.

Trabajar por cuenta propia no está exento de dificultades. Emanuele comenta que a pesar de los buenos ingresos, trabajar como fontanero puede implicar jornadas largas y físicamente exigentes, y sus ingresos dependen de la demanda y de cómo gestione el negocio.

Además, como muchos autónomos, tiene que asumir impuestos, cuota de autónomos y gastos de material, lo que reduce la cifra neta disponible al final de cada trimestre.

Esto es algo habitual en el sector, donde muchos facturan cantidades elevadas pero enfrentan altos costes fijos.

Aun así, según Armeli, el oficio brinda una satisfacción profesional y una compensación económica que puede superar lo que muchos anticipan al elegir esta trayectoria laboral.

La experiencia de Emanuele Armeli como fontanero autónomo en España demuestra que, con estrategia y dedicación, un oficio técnico puede ofrecer ingresos significativos, incluso trabajando menos días a la semana.

Su caso pone de manifiesto el impacto de las redes sociales para captar clientes, la importancia de reinvertir en el negocio y las posibilidades económicas dentro de sectores manuales tradicionales infrautilizados.