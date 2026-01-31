Ricardo, electricista: "Hace diez años instalar un enchufe en casa costaba 30 euros, ahora no baja de 50 euros"

Las tarifas de los electricistas en España están cambiando. Según el profesional Ricardo Abellán, tal y como cuenta en sus redes sociales y se hacen eco medios como Xataka o Decoesfera, el coste de instalar un enchufe en una vivienda ha crecido de 30 euros hace diez años a más de 50 euros actualmente, un reflejo de la inflación en materiales y mano de obra del sector.

Este aumento en el precio de servicios eléctricos no se observa de forma aislada. La reforma en hogares se encarece en general, con subidas en materiales, costes energéticos y tiempos de ejecución, lo que influye directamente en tarifas por trabajos tradicionales.

En consecuencia, es necesario analizar por qué la instalación eléctrica cuesta más hoy, qué factores están detrás de este incremento y cómo planificar una reforma eléctrica sin sorpresas, con datos actualizados del mercado.

La instalación o ampliación de enchufes forma parte de la vida cotidiana en una casa, pero su coste ha evolucionado por varios factores económicos.

Los materiales eléctricos como cables, mecanismos y tomas han subido de precio en los últimos años, reflejo de la inflación global en el sector de la construcción.

Además, la mano de obra de un electricista no es ajena a estas tendencias: los profesionales cobran por hora y, ante la mayor demanda y la escasez de técnicos cualificados, los precios han aumentado.

Hoy en día, un electricista puede cobrar entre 20 y 90 euros por hora, según su experiencia y zona geográfica.

De esta forma, el coste de un servicio tan habitual como instalar un enchufe ha pasado de cifras cercanas a 30 euros por unidad hace una década a más de 50 euros en muchos casos actuales, tal y como indica el electricista Ricardo Abellán.

Instalar un enchufe puede parecer sencillo, pero en realidad implica conocimientos técnicos y adaptación a las normas de seguridad.

En España, el precio medio de instalar un enchufe nuevo ronda hoy entre 40 y 85 euros por unidad instalada, dependiendo de si se trata de un enchufe básico o si se requiere cableado adicional.

Modelos más básicos de precio orientativo muestran enchufes desde unos 38 euros, aunque esto suele ser un precio base que no siempre incluye desplazamientos ni certificaciones.

Por su parte, informes especializados indican que, si ya existe instalación eléctrica y solo se cambia un punto de conexión, los profesionales podían cobrar aproximadamente 30 euros hace años; hoy finalizar ese mismo trabajo "no baja de 50 euros", como señala Ricardo.

En consecuencia, el coste de instalar un enchufe ha subido claramente en los últimos años. Conocer estas cifras y su contexto te permite hacer decisiones inteligentes al planificar una reforma eléctrica, equilibrando presupuesto con calidad y seguridad.