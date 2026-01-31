Jorge, ingeniero industrial: "Secar la ropa en el radiador en invierno echa por tierra toda la tecnología"

Secar ropa directamente sobre los radiadores en invierno es una práctica común en muchos hogares, pero según Jorge Morales, ingeniero industrial, experto en energía, puede ser perjudicial.

El profesional explica que esta costumbre reduce drásticamente la eficiencia energética de la calefacción, ya que bloquea la salida de calor diseñada tecnológicamente para calentar la estancia.

Además del impacto técnico, diversos especialistas señalan que el proceso de secado sobre fuentes de calor como radiadores aumenta la humedad en el aire, lo que puede provocar condensación en paredes y ventanas.

Así lo señala Jorge Morales de Labra, que alerta sobre una práctica muy habitual en invierno. En una intervención en el programa de radio La Tarde con Pilar García Muñiz, el ingeniero fue claro: cubrir los radiadores con ropa anula el funcionamiento para el que están pensados y reduce por completo su eficiencia. Igualmente, expertos en climatización y en salud del hogar recomiendan evitar esta práctica de forma habitual y optar por métodos alternativos que mejoren tanto el rendimiento térmico como la calidad del ambiente interior.

En invierno, cuando las temperaturas caen y todo parece indicar que el calor es escaso, secar la ropa en el radiador puede parecer la solución perfecta.

Sin embargo, Jorge Morales, ingeniero industrial, advierte de que esta práctica "echa por tierra toda la tecnología" aplicada en los sistemas de calefacción del hogar.

Colocar prendas húmedas sobre un radiador provoca que el calor se concentre en el tejido en lugar de dispersarse por la estancia.

Esto no solo reduce la eficiencia del sistema, sino que también eleva el consumo energético debido a que la calefacción tiene que trabajar más para compensar la pérdida de flujo térmico.

Además, el exceso de humedad liberada al ambiente puede convertirse en un problema de salud y de confort a largo plazo si no se gestiona adecuadamente, afectando tanto la factura como la calidad de vida en el hogar.

Según estudios y guías especializadas, tender ropa en radiadores aumenta notablemente la humedad interior, especialmente en espacios poco ventilados.

Ropa secándose en el radiador.

Este exceso de vapor puede condicionar la aparición de moho y hongos, un problema que compromete tanto la estructura del hogar como la salud respiratoria de sus habitantes.

También se ha observado que colocar prendas directamente sobre el radiador reduce la capacidad de calefacción de la habitación, pues el calor puede quedar atrapado bajo los tejidos.

Esto puede llevar a un incremento del consumo de energía y, por ende, de la factura.

Por si fuera poco, la humedad difícil de controlar puede quedarse condensada en superficies frías, facilitando la proliferación de moho y reduciendo la comodidad térmica en el hogar.

En lugar de colocar la ropa directamente sobre el radiador, se recomiendan otras soluciones sencillas que minimizan el impacto energético. Una alternativa es colocar una silla frente al radiador y tender la ropa sobre ella, aprovechando el calor sin bloquearlo.

También existen perchas específicas para radiadores que se enganchan sin obstruir el flujo de calor de forma significativa; son económicas y eficaces para secar prendas sin comprometer la eficiencia térmica.