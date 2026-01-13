Aterriza en Leroy Merlin el panel reflectante de calor para ahorrar en calefacción: se coloca tras el radiador

El gasto de calefacción en invierno es uno de los mayores quebraderos de cabeza para los hogares, ya que durante los meses fríos el consumo energético se incrementa de forma notable.

Las bajas temperaturas obligan a mantener la calefacción encendida más horas al día y, en muchas viviendas, esto se traduce en facturas de luz o gas sensiblemente más altas, sobre todo en casas con mal aislamiento, ventanas antiguas o sistemas poco eficientes.

Además, el gasto no depende solo del precio de la energía, sino también de cómo se utiliza la calefacción. Termostatos demasiado altos, calderas mal ajustadas o radiadores que no reparten bien el calor.

Por eso, en pleno invierno, muchas familias se ven obligadas a ajustar hábitos o reducir el uso de la calefacción para contener el gasto, incluso a costa del confort.

Sin embargo, una opción económica y fácil de implementar es la instalación de paneles reflectantes del calor detrás del radiador. Esta lámina funciona como un obstáculo para prevenir que una parte del calor se pierda en la pared, puesto que rebota en su superficie y se acumula hacia la habitación.

Leroy Merlin ofrece a la venta un rollo reflectante NOMAREFLEX (5 x 0,5 metros) por el precio de 11,99 euros. Este producto está diseñado para que se pueda cortar a medida y ajustarse a diferentes radiadores.

De acuerdo con la información del producto mismo, su aplicación puede reducir el gasto de calefacción en un 20% como máximo y ayuda a optimizar la sensación térmica en la habitación.

Rollo reflectante de Leroy Merlin. Leroy Merlin

El rollo que se encuentra en Leroy Merlin, gracias a sus dimensiones, puede cubrir varios radiadores dependiendo de las medidas de cada uno. Su fabricación es principalmente de aluminio.

La facilidad de instalación y la opción de recortarlo sin dificultades son valoradas positivamente por la mayor parte de los usuarios.

El producto tiene opiniones que lo caracterizan como un método efectivo para optimizar la eficiencia térmica: varios clientes indican que contribuye a utilizar de mejor manera el calor y que se sienten habitaciones más cálidas y un calentamiento más veloz.

Su funcionamiento es el siguiente: al colocarlas detrás del radiador, actúan como un espejo térmico porque devuelven el calor hacia la estancia, reducen la pérdida de energía hacia la pared y ayudan a que la habitación se caliente antes.

No generan calor, pero aprovechan mejor el que ya produces. En cualquier caso, su eficacia depende mucho del contexto: funcionan mejor en radiadores pegados a paredes exteriores, son útiles en pisos antiguos o mal aislados y el ahorro suele ser modesto pero real.

No hacen milagros, pero pueden mejorar la sensación térmica y reducir ligeramente el tiempo que la calefacción necesita estar encendida.

Bien colocados, ayudan a aprovechar mejor el calor, mejorar el confort y contener ligeramente el gasto energético, algo que muchos hogares agradecen cuando llega el frío y la factura empieza a subir.