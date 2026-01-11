Jaime Pla, ingeniero industrial, sobre el ahorro en casa: “El gas natural es casi un 65% más barato que la luz"

El uso de la calefacción en invierno se ha convertido en uno de los principales gastos del hogar, especialmente en un contexto de precios energéticos elevados y viviendas que, en muchos casos, no están bien aisladas. Para muchas familias, mantener una temperatura confortable supone un esfuerzo económico considerable durante varios meses al año.

Muchas personas dudan en invierno si conviene más encender la calefacción de gas o recurrir a un calefactor eléctrico. La cuestión no es tanto cuál aporta más sensación de calor, sino qué opción supone un menor impacto en el bolsillo cuando llega la factura de la energía. En consecuencia, Jaime Pla, ingeniero industrial y CEO de Suop Mobile, famoso por sus evaluaciones económicas, ha respondido a esta cuestión y explica que "vas a flipar" con los números.

@suopmobile ¿Qué cuesta más? ¿Un calentador de aire o la calefacción de gas? ♬ sonido original - suopmobile

En primer lugar, el experto indica lo siguiente: “Si para calentar una habitación usas un calentador de aire de unos 2000 W durante 4 horas, tu consumo mensual sería de 240 kWh. Y, si pagas el precio de la luz a 15 céntimos, te estaría costando 36 euros al mes”.

Sin embargo, habría que tener en cuenta que el coste de la calefacción a gas natural es tres veces menor que el de la electricidad, si bien es cierto que no es un sistema perfecto y “para calentar la misma habitación se necesitaría más energía”.

Aun así, sostiene que si el gas tiene un coste de 5 céntimos por cada unidad de calor utilizada durante cuatro horas diarias, esto supondría que “el gas natural te costaría solo 12,60 euros al mes”, por lo que esta opción sería mucho más económica.

De hecho, su conclusión es la siguiente, tras haber analizado los datos: “El gas natural es casi un 65% más barato que la luz”, y que, en el caso del calentador de aire “solo te puede salir mejor si lo vas a usar de forma muy puntual”.

Además, el experto reflexiona sobre los datos que ha dado y lanza una pregunta: "¿Pensabas que la electricidad sería tan cara o te ha sorprendido la respuesta?”, a lo que muchos usuarios responden con comentarios como "lo más barato es la bomba de calor" o "pues a mí me llegan facturas de gas muy elevadas".

En cualquier caso, la reflexión que deja esta comparativa va más allá de la simple cuenta mensual y explica por qué tantas personas se sienten desorientadas con la calefacción. A primera vista, muchos asumen que un aparato eléctrico pequeño (como un calentador de aire) será más barato por su tamaño y por usarse solo en una habitación.

Sin embargo, los números muestran que la potencia y el tiempo de uso pesan mucho más que la percepción. En consecuencia, el ejemplo de Jaime Pla es claro porque pone cifras concretas a algo que suele decidirse "a ojo".

En este sentido, la comparación con el gas natural muestra otra realidad incómoda. Aunque no sea un sistema perfecto y tenga pérdidas, su precio por unidad sigue siendo mucho más bajo que el de la electricidad en la mayoría de los hogares.