Un arquitecto analiza las viviendas de los años 60: “El nivel de calidad de los acabados era impresionante”

En los últimos años, y de forma muy clara durante 2024 y 2025, España está viviendo un fuerte auge en la compra de pisos de segunda mano, que ya concentra la gran mayoría de las operaciones inmobiliarias. La vivienda usada se ha convertido en la opción principal para quienes buscan adquirir un hogar, muy por encima de la obra nueva.

Esto se debe, en gran parte, a la escasez de promociones nuevas, al encarecimiento de los costes de construcción y a los largos plazos de entrega, que empujan a los compradores hacia el mercado ya existente. En consecuencia, las viviendas antiguas están cada vez más solicitadas.

Es por eso que, Edu Saz analiza en uno de sus videos de YouTube la arquitectura residencial española durante el "desarrollismo" de la década de 1960, un período que define como marcado por un auge masivo en la construcción de viviendas, impulsado por programas de vivienda social y el surgimiento de una clase media acomodada.

Por qué debes COMPRAR una VIVIENDA de 1960 🏠 Arquitecto lo explica

Edu Saz examina diferentes tipologías, comenzando con diseños modestos como la Colonia Loyola, que presentaban una baja calidad constructiva aunque planos funcionales sin pasillos.

Sin embargo, esta explicación luego contrasta con ejemplos más sofisticados, como los edificios racionalistas de Miguel Fisac y las estructuras monumentales de lujo de Fernando Higueras.

El arquitecto comienza explicando que, en muchas ciudades se levantaron barrios enteros en tiempo récord. "Muchas veces sin apenas servicios ni equipamientos, con bloques muy sencillos, repetitivos y con soluciones muy austeras".

"Pero gracias a esas políticas pues más del 60% de las viviendas construidas en esta década estuvieron sujetas a algún tipo de protección oficial."

Sin embargo, también indica que no todo eran bloques para obreros. "En paralelo al auge de la vivienda social, los años 60 también vieron despegar la vivienda plurifamiliar de lujo, sobre todo en las grandes capitales".

"En pleno boom económico y con una incipiente clase media alta que se quería diferenciar, pues se comenzaron a construir edificios de lujo."

En consecuencia, para hablar de las casas más modestas de todas, habla de la colonia Loyola que está en Carabanchel Alto y se comenzó a construir justo en 1960. De estas casas destaca lo siguiente: "Algo que me parece que no está tan mal dentro de que es vivienda muy sencilla".

"La distribución creo que está muy bien. Tenemos salida a dos fachadas. Además, que las cocinas, aunque estén ligeramente semi-integradas con el salón, tienen su salida propia de ventilación y de iluminación".

En cualquier caso también apunta lo siguiente, entre los aspectos negativos: "Vemos pues los cantos de forjado que están vistos en fachada, que esto es un puente térmico increíble que nos va a hacer perder calor en la vivienda. Vemos las fachadas de ladrillo muy sencillo que están muy deterioradas."

Por otro lado, hace referencia a uno de los edificios más espectaculares que se construyeron en Madrid en los años 60, que es el de la cooperativa de militares proyectado por Fernando Higueras y Antonio Miró. "Ocupa una manzana entera en la glorieta de San Bernardo donde antes estaba el antiguo hospital de la Princesa."

De este edificio hace referencia a lo siguiente: "Vemos que tenemos una gran zona de día que da en este caso al exterior con toda una terraza ajardinada y después tres habitaciones".

Una principal con el baño en suite que también da a la fachada principal y otra que da a la fachada interior donde tenemos dos habitaciones gemelas con otro baño. Además, por aquí también más terraza."

"Las terrazas lo que hacen en estas viviendas es que separan de alguna manera lo privado de lo público. Generan una muy buena relación entre el espacio interior y el exterior".

"De hecho, acaban teniendo tanto protagonismo que realmente se tratan como si fuese una estancia más de la casa, pero al aire libre".

"En cuanto a acabados, el nivel de calidad de estas viviendas era impresionante, con calefacción central, mobiliario de cocina y de baño incluidos. Tenían incluso trituradores de basura, armarios empotrados de nogal en todas las estancias".

"En fin, muy buenas soluciones técnicas en fontanería y en electricidad y eso pues lógicamente se nota al final en la calidad de las viviendas".