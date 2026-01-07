Sergio Llorente, electricista: ''Esta revisión fácil de 15 minutos puede prevenir averías costosas en tu casa"

La seguridad eléctrica en el hogar no solo protege tu casa de cortocircuitos o incendios, sino que también puede ayudarte a prevenir averías costosas a largo plazo. Según expertos del sector, una revisión eléctrica básica de solo 15 minutos al regresar de vacaciones es una de las medidas más eficaces para mantener tu instalación en perfecto estado.

Sergio Llorente, electricista con presencia divulgativa en redes y medios especializados, señala que la mayoría de las viviendas convive con sistemas eléctricos que sus propietarios no verifican con regularidad, lo que puede llevar a fallos evitables con impacto económico y de seguridad.

En consecuencia, una revisión rápida de 15 minutos, como recomienda Llorente, no exige herramientas complejas ni conocimientos profesionales avanzados. Incluye comprobar visualmente el cuadro eléctrico, verificar que no hay cables dañados, enchufes calientes o interruptores que se disparan sin razón aparente. Este tipo de inspección ayuda a detectar fugas o sobrecargas antes de que causen daños mayores.

De hecho, tal y como sabemos a través de El Mueble, Sergio Llorente, electricista con años de experiencia en el sector, explica lo siguiente: "Durante el verano hemos hecho un uso intensivo de electrodomésticos como los aires acondicionados, que en los meses de calor los tenemos más tiempo encendidos, incluidas las noches para poder dormir. Llega el momento de las vacaciones y nos vamos, apagándolo todo por seguridad".

Hay varios indicios que piden atención inmediata: fusibles que saltan, enchufes descoloridos, olor a quemado o luces que parpadean. Todos son signos de posibles fallos en la instalación. Si detectas cualquiera de estos síntomas, lo más recomendable es contactar con un electricista cualificado cuanto antes.

El profesional explica que: "La humedad, los picos de calor y la inactividad que sufren las casas, tras el exceso anterior, pueden provocar pequeñas fugas eléctricas, fallos en diferenciales que no actúan a tiempo, disparos ocasionales sin causa aparente, conexiones que se aflojan y generan calor".

Igualmente indica: "Como profesional, os voy a dar unas recomendaciones que cualquier persona puede llevar a cabo en su vivienda, antes de volver a encender y poner en marcha toda la instalación eléctrica".

En consecuencia, son cuatro los pasos a seguir: Primero, subir el automático general y los diferenciales; segundo, pulsar el botón de Test de los diferenciales (debe saltar), luego, tras esta comprobación, subir el resto de automáticos, y finalmente, encender los aparatos de forma progresiva.

De la misma manera explica lo siguiente: "Se han de tener en cuenta otros factores, como detectar olores extraños o enchufes calientes, observar si hay parpadeos o disparos repentinos".

"No se puede saber si una instalación es segura sin equipos profesionales". En consecuencia, este electricista habla de las Medidas Eléctricas Reglamentarias (MER). ¿Qué son las MER? el propio experto lo explica.

"Las MER son pruebas técnicas que permiten saber el estado real de una instalación. Solo un instalador autorizado puede comprobar otros aspectos internos de las instalaciones eléctricas como resistencia de aislamiento, tiempo y tensión de disparo de diferenciales, impedancia de líneas, estado de la puesta a tierra, control de fugas de corriente, reapretar dispositivos para evitar falsos contactos", explica Sergio Llorente.

''En definitiva, revisar tu instalación con unas MER es una medida de seguridad y tranquilidad, porque las conexiones defectuosas provocan sobrecalentamientos y una protección mal calibrada no te protegerá ni a ti ni a tus aparatos''.

Una revisión básica de 15 minutos no te garantiza que no surja nunca ninguna avería, pero sí te permite detectar y corregir signos de peligro o desgaste temprano, ahorrando dinero y aumentando la seguridad de tu hogar. Mantener la instalación eléctrica en buen estado es una inversión en tranquilidad.