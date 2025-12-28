Un fontanero dice cuánto le cobró a un cliente por cambiar una caldera y deja a todos en shock: "Vendió la casa para pagarle"

La profesión de fontanero es una de las más esenciales dentro del sector de la construcción y las reparaciones del hogar. Estos profesionales se encargan de instalar, mantener y reparar sistemas de agua, calefacción, saneamiento, calderas y desagües, tanto en viviendas como en locales comerciales e industrias.

En cuanto a los precios, en los últimos años el coste de los servicios de fontanería ha experimentado un aumento significativo en España, debido a distintos factores como el encarecimiento de materiales, la alta demanda y la falta de relevo generacional.

En consecuencia, el fontanero Emanuele y sus vídeos a través de sus redes sociales (@ema.fontanera.val) se están haciendo muy virales, ya sea por sus explicaciones sobre sus precios, como por otras historias personales. Es el caso de un vídeo reciente en el que pide a sus seguidores que adivinen cuánto creen que ha sido cambiar una caldera por calentador.

En el vídeo el fontanero muestra cómo realiza el cambio paso a paso, y posteriormente, una vez subido, va respondiendo a los comentarios que los usuarios le dejan sobre sus ideas de cuánto ha podido costar este trabajo. Algunos dicen 480 euros más IVA, otros 1120, otros 100 euros...

Y el fontanero termina contestando a los usuarios diciendo que han sido exactamente 1336 euros. Y entre los distintos comentarios llama la atención que un usuario pone "Vendió la casa para pagarle" al resultarle, seguramente, un precio demasiado elevado el que da el fontanero.

Sin embargo, esta es la realidad de los precios del mercado actualmente. En realidad, es un precio perfectamente dentro de lo normal, según la realidad actual en España. Y ello depende de varios factores, pero en general, la mano de obra especializada de un fontanero suele costar entre 250 y 400 euros por un cambio de caldera.

Además, una caldera básica o de gama media puede costar entre 700 y 1.200 euros, dependiendo de la marca y la eficiencia. Y a veces se incluyen tuberías nuevas, válvulas, desagüe de condensados y otros elementos necesarios, que incrementan el precio final.

De la misma manera, los instaladores deben retirar la antigua, legalizar la instalación en algunos casos y ofrecer garantías. Por tanto, 1336 euros es incluso un precio tirando a ajustado si se incluye caldera nueva e instalación.

Entonces, ¿por qué algunos se escandalizan? En redes sociales ocurre que mucha gente no sabe cuánto cuestan las calderas ni el trabajo técnico necesario, por lo que se sorprenden al ver cifras de más de 1.000 euros porque no cambian calderas habitualmente.

En cualquier caso, el precio no es abusivo: se trata de un precio realista e incluso económico dependiendo del modelo instalado. Lo que sorprende a los seguidores no es que sea incorrecto, sino que no imaginaban que una caldera pudiera costar tanto.

Además, es importante entender que el sector de la fontanería ha vivido en los últimos años una subida generalizada de costes, tanto en materiales como en desplazamientos y mano de obra especializada. Por eso, aunque al público general le parezca una cifra elevada, para los profesionales del sector es simplemente el precio realista del mercado actual.