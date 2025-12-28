Elena, madre de 13 hijos, sobre su economía familiar: “El gasto mensual en mi casa ronda los 12.000 euros”

Para muchos, criar una familia grande en España hoy en día representa un gran desafío económico. Para una madre con 12 hijos mantener el hogar puede suponer un desembolso mensual que escapa a las cifras oficiales. Es el caso de Elena del Cerro (50 años), madre de 13 hijos, si bien es cierto que sufrió la pérdida de uno por muerte súbita.

Su historia la conocemos a través de la revista Lecturas y fue narrada en el programa Y ahora Sonsoles, donde narró cómo fue su historia para llegar a tener tantos hijos hoy en día. El mayor de sus hijos tiene 32 años, está independizado y ya no depende de ella.

Sin embargo, el pequeño tiene solo 8 años, por lo que todavía le queda mucha crianza por delante. A pesar de esto, llama la atención que Elena afirmó en el programa que ella y su marido siempre quisieron una familia numerosa, pero nunca imaginó tener tantos.

En cualquier caso, la protagonista afirma que, a pesar de que uno de sus hijos ya vive por su cuenta, la familia sigue siendo numerosa y eso implica un gasto muy grande en comparación con cualquier otro hogar, especialmente en alimentación.

¿Cuánto se gasta en total la familia de Elena? En este sentido, ella fue rotunda en el programa contando que: “El gasto mensual ronda los 12.000 euros”. Esta cifra incluye la comida, el alquiler, los colegios, así como otros gastos mensuales que no son fijos, pero sí difíciles de evitar.

En este programa, Elena contó cosas que, si bien es cierto son normales en una familia numerosa, llamarían la atención para una familia con menor número de hijos. En este sentido, la protagonista explicó que en su casa hay gastos anuales que serían excepcionales en otra vivienda, como la compra de un lavavajillas al año debido al uso diario que recibe.

Con la lavadora ocurre igual, si bien Elena admite que hoy en día no ponen tantas como cuando sus hijos eran más pequeños. En cualquier caso, son dos lavadoras diarias en contraposición con las cuatro que llegaban a poner hace algunos años.

¿De estos 12.000 euros, cuánto gastan en comida? La cifra puede resultar sorprendente, en tanto que, en una casa donde hay que alimentar tantas bocas, el dinero destinado a la cesta de la compra siempre va a ser elevado, por mucho que se mire por el ahorro.

En este sentido, ella comentaba que “los mayores llevan todos una dieta muy deportista y necesitan mucha proteína”, sin embargo, lo que tienen trabajo “proveen su propia comida”.

En cualquier caso, la cifra sigue siendo elevada: “Me gasto entre 280 o 300 euros semanales. Esto supone unos dos mil y pico euros al mes”.

En consecuencia, comentaba que tienden a consumir al día 2 paquetes de pan molde, 24 huevos y aproximadamente 9 litros de leche. Una cantidad de dinero al mes en algo básico como es la comida, que a cualquier otro le haría echarse las manos a la cabeza.

¿De dónde sacan Elena y su marido el dinero para mantener a una familia tan numerosa? “No tenemos ahorros, vivimos al día y sin grandes lujos. Él es empresario, tiene su propia compañía, y yo soy autónoma”.

La vida de Elena y su familia es peculiar en todos los sentidos. De hecho, llama la atención hasta su manera de organizar las vacaciones, en tanto que ella misma contaba que en verano nos vamos, necesitan tres vehículos porque algunos de sus hijos tienen que volver antes por trabajo.