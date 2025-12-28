Un electricista explica cómo poner más enchufes en la cocina sin hacer obras: “Es muy habitual en pisos de alquiler”

Tener muy pocos enchufes en una vivienda es un problema más común de lo que parece, y se agrava especialmente en pisos antiguos y de alquiler, donde no siempre se pueden hacer modificaciones, teniendo en cuenta que en una vivienda de alquiler no puedes hacer rozas, ni añadir tomas nuevas ni modificar el cuadro eléctrico.

Sergio Llorente (@instalaciones_llorente en TikTok) electricista describe en un vídeo el método que emplea comúnmente para aumentar la capacidad de un enchufe sin perforar azulejos, sin hacer rozas y sin dejar cables sueltos. El resultado es que cuatro tomas de corriente se integran a la perfección en el espacio de un enchufe convencional.

El experto explica que este método es muy útil en viviendas de alquiler. "Este sistema lo utilizamos mucho sobre todo en pisos de alquiler, porque si tu necesitas utilidad y luego dejar el piso como te lo has encontrado para que te devuelvan la fianza, esta es la mejor opción".

@instalacionesllorente Cómo pasar de 1 a 4 enchufes sin obras , para no tener que usar las regletas . Siempre que se tenga sección de cable de 2,5 mm y esté protegido con magneto de 16A. Esto no cuenta en la suma de puntos de humedos y no están cosidos , podéis ahorrar los comentarios . Para pisos de alquiler luego desmontas y ya está . ♬ sonido original - instalacionesllorente

Lo que hace Sergio es utilizar el espacio del enchufe original para incorporar una caja de superficie que contenga cuatro tomas de corriente, bien sujetas y perfectamente organizadas. Además, es posible revertir todo el proceso en cualquier momento, volviendo la instalación a su condición original.

Si quieres ir siguiendo paso a paso lo que hace Llorente, y asegurarte de que va a salir bien, ten en cuenta que lo primero de todo es quitar la corriente desde el cuadro eléctrico, para luego desaflojar el enchufe y desconectarlo. “Estos dos tornillitos van a ser muy importantes”, explica el experto en tanto que los vas a necesitar para fijar el nuevo sistema sin volver a hacer agujeros.

#electricista #tips #electrodomestico ♬ sonido original - instalacionesllorente @instalacionesllorente Si cuando arrimas los muebles te tropieza con las clavijas y no puedes arrimarlo del todo ,te eneseño este modelo totalmente plano , para 3500 w solo enseño la clavija , para colocarla directa en algún electrodoméstico o en alguna regleta ( eso si ojo con las regletas ) Más info por instagram #electrican

La caja de superficie seleccionada es el componente técnico más relevante del procedimiento. Por una razón evidente, Llorente emplea un modelo muy específico. "Caja de superficie de Schneider, de las únicas que tiene un troquel con las 4 opciones de tornillo de las cajas universales".

Llorente señala que es necesario romper el troquel para meter los cables y, aparte de los tornillos originales, aconseja instalar otros dos con arandela para fortalecer la sujeción. Es muy importante asegurarse de que la caja quede nivelada a la perfección.

Luego, el electricista aconseja fortalecer la fijación una vez que el troquel se ha roto para colocar los cables. Él explica lo siguiente: "Aparte de los tornillos originales, pondremos estos 2 con la arandela para que hagan mucha más fuerza y acuérdate de que esté a nivel".

El próximo paso es instalar un enchufe doble combinado en su bastidor. El electricista explica que los cables se enlazan de un modo muy simple, "a presión". Una vez listos, basta con poner los mecanismos dentro de la caja y presionar para que queden firmemente adheridos a la pared.

Llorente enfatiza a lo largo de todo el proceso que la toma de tierra debe ser siempre ubicada en la posición central, como es requerido por las regulaciones.

Una vez listo, el conjunto se aproxima a la caja y se asegura presionándolo con clips. Del lado contrario se realiza el mismo procedimiento, insertando la alimentación desde abajo y fijándola con tornillos.

La última acción consiste en instalar el marco final, que se coloca también a presión y permite ver solo los cuatro enchufes. No hay cables sueltos, el azulejo está intacto y la pared no ha sido perforada. La funcionalidad del conjunto se puede expandir todavía más al combinar las tomas con puertos USB o interruptores.

Si bien es cierto que Llorente explica "no es lo más estético" pero que "prefieren sacrificar la estética por la utilidad". De esta manera, consiguen mejorar una vivienda y solucionar un problema de manera práctica y sin realizar ningún tipo de obra.