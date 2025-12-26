Un experto, sobre tener encendidas las luces de Navidad en casa: "Aumentan un 28% el consumo energético"

Cada año, desde finales de noviembre, muchas ciudades españoles transforman sus calles, plazas y avenidas en auténticos escenarios festivos, con decoraciones luminosas que van más allá de un simple adorno. Al mismo tiempo, no solo las calles se llenan de luces: en muchos hogares españoles, decorar el interior también se ha convertido en un ritual importante.

Bombillas, luces LED, guirnaldas, velas decorativas, figuras navideñas, árboles y adornos tradicionales conviven esta época para crear espacios cálidos, acogedores e íntimos. En consecuencia, España se ha enamorado de las luces de Navidad... pero toda esa magia también consume energía.

Desde el canal de YouTube Sígueme la Corriente (un equipo de profesionales de la Energía, de la Comunicación y de la Educación) se busca hacer un análisis sobre el consumo de energía que pueden llegar a tener estas luces de Navidad, tanto en las ciudades como en los hogares.

¿Cuánta Energía Consumen las Luces de Navidad? 🎄💡 Sígueme la Corriente

El experto encargado de este video comienza explicando lo siguiente: "Las luces de Navidad son muy bonitas, pero suponen para el consumo de energía. ¿Es acaso sostenible iluminar millones de hogares y calles con un despliegue de luces a punto está de dejarnos ciegos? Pues vamos a descubrir a cuánto asciende el consumo energético a causa de las luces navideñas y también cómo afecta a los temas de sostenibilidad".

"Sin embargo, si echamos un vistazo a los grandes números en el año 2015 el Center for Global Development estimó que tan solo el consumo de la iluminación navideña en Estados Unidos es equivalente al que hacen países como El Salvador, Tanzania o Nepal a lo largo de todo un año. Todo el consumo de un país cabe simplemente en el coste de las luces navideñas y festivas de Estados Unidos".

"Esta cifra llega a un total de 6.600 millones de kilovatios/hora. Esto así no parecen tan inofensivas las luces de navidad verdad. Estamos hablando de la energía que consumirían 14 millones de neveras".

Igualmente, este experto explica que desde la organización citada también se ha estimado cuánto supone el consumo energético en los hogares con respecto al consumo energético total de un país.

"Han hecho el estudio para una serie de países de entre los que sale una media del 30%, un 30% del consumo total de un país lo hacen las familias en los hogares mientras que el 70% restante será el consumo asociado a la industria y el comercio.