Celia, arquitecta, sobre el trabajo en España: “Yo únicamente ganaba 500 euros como falsa autónoma”

La profesión de arquitecto en España es una de las más completas, exigentes y versátiles dentro del sector técnico. Implica creatividad, responsabilidad legal, conocimientos técnicos y una capacidad de gestión muy amplia. Sin embargo, conseguir un trabajo digno como arquitecto en España sigue siendo un reto real para muchos profesionales, especialmente en jóvenes.

En el caso de Celia, nos encontramos ante una experiencia no muy positiva. De hecho, cuenta lo siguiente través de sus redes sociales, concretamente, TikTok @celiazzzdiazzzz: "¿Por qué un arquitecto cobra 20.000 euros por hacer una casa y yo digo que únicamente ganaba 500 euros como falsa autónoma trabajando para un estudio de arquitectura?".

Ella explica que la clave está en la crisis de 2008. "Ahí se establecieronn unas condiciones esclavistas dentro de los estudios de arquitectura. Esto supuso que cuando vas a contratar que un arquitecto te haga una casa, estás contratando un arquitecto o un estudio, y ahí se te aplican las tarifas estándares, al menos las que yo he visto dentro de los diferentes sitios en los que he currado, que son entre el 10 o el 15% del 100% del presupuesto de proyecto".

"Esto quiere decir que si tu casa cuesta 200.000 euros hacerla, la tarifa u honorario del estudio de arquitectura o arquitecto estará en torno a los 20.000 euros. ¿Pero lo que pasa? Este arquitecto, o este estudio de arquitectura, va a tener a gente currando para este proyecto, y ahí está el papel de la falsa autónoma. Ese estudio de arquitectura va a estar pagando, eso si te pagan, como falsa autónoma porque contratar no existe dentro de los estudios de arquitectura".

En consecuencia, tal y como cuenta esta arquitecta, aunque la situación actualmente ha mejorado respecto de la crisis de 2008, siguen existiendo obstáculos estructurales muy presentes en el sector.

España es uno de los países con más arquitectos por habitante de Europa. Durante años, las escuelas de arquitectura formaron a muchos más profesionales de los que el mercado podía absorber, lo que provocó mucha competencia, salarios más bajos, inestabilidad en los estudios pequeños y necesidad de trabajar como autónomo casi desde el principio.

Este es uno de los grandes problemas, por lo que muchos arquitectos denuncian que los sueldos no se corresponden con la formación (20.000-26.000 euros brutos al año para juniors, así como las prácticas largas y mal pagadas, las jornadas extensas y las horas extra no remuneradas.

De hecho, muchos estudios contratan arquitectos como falsos aútonomos para evitar pagar cotizaciones, asegurar vacaciones, cumplir horarios y ofrecer estabilidad, lo que genera inestabilidad económica y falta de derechos laborables.

El arquitecto firma proyectos que implican un cumplimiento normativo, seguridad estructura, legalidad urbanística y responsabilidad decenal. Sin embargo, el salario no siempre coincide con ese nivel de responsabilidad. Un fallo del arquitecto puede implicar grandes costes, mientras que su sueldo raramente compensa ese riesgo.

Además, el sector tiene una cultura tradicionalmente asociada a las horas extra constantes, las entregas urgentes, el trabajo nocturno o de fines de semana y la poca separación entre la vida personal y la laboral. Es común escuchar frases como "la arquitectura es vocacional", lo que a veces se usa para justificar condiciones duras.

Conseguir trabajo digno como arquitecto en España sigue siendo difícil por una mezcla de exceso de profesionales, salarios bajos, precaridad, alta responsabilidad, falta de especialización práctica y dependencia del sector inmobiliario. Aun así, hay áreas donde sí hay buena demanda y mejores condiciones, caso de la eficiencia energética, la rehabilitación, la obra nueva, la consultoría o la tasación y peritaje.