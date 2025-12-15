Aterriza en Leroy Merlin una casa prefabricada de 70 m² por 17.570 euros: tiene una vida útil superior a los 100 años

Llega al mercado español una vivienda modular comercializada por Leroy Merlin que ofrece 70 metros cuadrados de superficie por 17.570 euros, una opción atractiva para quienes buscan una vivienda sin gastar una fortuna. Fabricada con estructura metálica de acero galvanizado de alta calidad, promete una vida útil superior a los 100 años, lo que la convierte en una inversión a largo plazo.

Este tipo de casas modulares se posiciona como alternativa real frente a la construcción tradicional en un contexto inmobiliario complicado, con precios del metro cuadrado disparados.

En consecuencia, esta casa prefabricada de 70 metros cuadrados que vende Leroy Merlin se basa en una estructura de acero galvanizado, resistente al tiempo y a las condiciones climáticas, con sistema modular tipo "Mecano" que facilita su montaje.

Aunque el precio base no incluye parcela, climatización ni instalaciones, representa una fracción del coste de una vivienda habitual. Muchos compradores la ven como una opción ideal para terrenos propios, segundas residencias o proyectos de vivienda económica.

Además, su vida útil de más de un siglo y la robustez de los materiales la sitúan como una alternativa seria, fiable y duradera frente a la vivienda convencional.

¿Qué incluye el modelo de Leroy Merlin y qué hay que tener en cuenta? El modelo de 70 metros cuadrados incluye suelo estructural, paredes de fachada, tabiques interiores, vigas para el techo y aperturas para puertas, ventanas y paso de instalaciones (electricidad, fontanería...).

La versión básica no contempla el equipamiento interior, acabados, sistema eléctrico, fontanería o aislamientos, estos se deben añadir aparte. Por ello, al calcular el coste total conviene sumar gastos adicionales como cimentación, obra civil, instalación de servicios y acabado. Aún así, la inversión sigue siendo considerablemente más baja que la de una vivienda construida de forma tradicional.

Con el alza constante del precio de la vivienda en España, muchos buscan alternativas más accesibles. Según los medios que cubren estos lanzamientos, casas modulares como esta de Leroy Merlin aparece como "soluciones reales y asequibles" frente al mercado tradicional.

Además, la rapidez del montaje, mucho más corta que una obra convencional, y la flexibilidad del diseño modular permiten adaptar la vivienda a necesidades modernas (familias, teletrabajo, segunda residencia...).

La durabilidad prometida, más de 100 años, junto con materiales certificados y de alta resistencia, refuerzan la idea de que estas casas ya no son "chapucillas", sino viviendas funcionales y duraderas.

La casa prefabricada de 70 m² de Leroy Merlin por 17.570 € representa una solución interesante, económica y duradera en un contexto donde la vivienda tradicional es cada vez menos accesible. Su estructura de acero galvanizado, su modularidad y su mantenimiento asumible la hacen pública como una inversión pensada para el largo plazo.

Una casa prefabricada.

Eso sí: conviene considerar los costes adicionales (terreno, cimentación, instalaciones) antes de lanzarse. Pero, incluso con ellos, la diferencia frente a una construcción convencional puede ser enorme, y lo que ganes en accesibilidad y rapidez puede compensar con creces.