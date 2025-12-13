Raquel, electricista y madre de 3 hijos: “La conciliación no existe, tenemos que apuntar a los niños a actividades"

En España, muchas mujeres como Raquel López combinan profesiones exigentes con la crianza de varios hijos, y denuncian lo complicado que resulta conciliar. Raquel, electricista autónoma y madre de tres, tal y como sabemos a través de Material Eléctrico, comparte cómo es su vida diaria en sus redes sociales (@autonomaconhijos) y enseña cómo su vida diaria gira en torno a hacer compatible su trabajo con las necesidades familiares.

Su testimonio pone sobre la mesa una realidad extendida: la conciliación laboral y familiar sigue siendo una utopía para muchas familias. Y las estadísticas respaldan su experiencia. Actualmente, gran parte de las mujeres que reducen su jornada o buscan tiempo parcial lo hacen para cuidar de menores o familiares.

En 2024, del total de personas que bajaron su jornada por estos motivos, un 91% eran mujeres. Además, la encuesta reciente de quienes intentan conciliar revela que el 23% considera que lograr un equilibrio entre trabajo y familia es "muy difícil".

Raquel decidió estudiar electricidad tras dejar la secundaria, alejándose de los caminos tradicionales de oficina. Su formación técnica y su vocación la llevaron a un sector dominado mayoritariamente por hombres. Pero sus primeros años no fueron fáciles: “El primer año fue duro porque estaba sola en clase con 35 chicos, hasta que encontré a un grupo maravilloso en el que me sentí una más. Eso hizo que mi interés por la profesión creciese”.

Aunque hoy se siente valorada en muchas obras, no ha sido extraño recibir frases como: "¿Esto lo vas a hacer tú?" o "Qué bien que ayudes a tu marido", que reflejan prejuicios de género persistentes. Raquel decidió que no valía la pena responder: prefiere que su trabajo hable por sí mismo.

El testimonio de Raquel no es una excepción. Las estadísticas muestran que cuando hay hijos de por medio, especialmente varios, la tasa de empleo de las madres desciende notablemente. En familias con 3 o más niños menores de 14 años, la tasa de empleo de las mujeres es considerablemente inferior.

Muchas veces, esto supone la dependencia de jornadas parciales, reducciones de horas, empleos informales o cambios en la trayectoria profesional. Esta realidad refuerza la noción de que la conciliación en España no sólo depende de la voluntad individual, sino de una estructura social y laboral que precaria la combinación entre trabajo y cuidado.

Para familias como la de Raquel, la solución ha pasado por apuntar a sus hijos a actividades extraescolares. Así terminan su jornada laboral a una hora razonable, aunque no ideal, y pueden recoger a los niños más tarde. "La conciliación no existe hoy en día en España. Tenemos que apuntar a los niños a actividades extraescolares para terminar el trabajo a una hora decente y poder recogerlos", afirma.

Para que las historias como la de Raquel dejen de ser excepcionales, se necesita un cambio profundo: más corresponsabilidad familiar, una oferta de servicios de cuidado infantil accesible y de calidad, horarios laborables compatibles con la crianza, y una cultura empresarial que entienda la conciliación como un derecho, no como un favor.

También es crucial promover la igualdad de género en sectores técnicos y tradicionalmente masculinizados: su presencia aporta diversidad, rompe estereotipos y ofrece modelos para nuevas generaciones. Raquel apela a la formación continua: "Si quieres, puedes".