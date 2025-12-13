Perla, la mujer que ganó el 'Gordo' de Navidad: "Me llevé 328.000 euros y compré una casa modesta en Madrid"

Perla, la mujer a la que le tocó el ‘Gordo’ de la Lotería de Navidad en 2022.

En diciembre de 2022, Perla vivió un momento inolvidable: estando en el público del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad en el Teatro Real (Madrid), resultó agraciada con el primer premio, el Gordo de Navidad. Su inversión había sido considerable: gastó 1.900 € en décimos a lo largo del año —95 en total—, una apuesta atrevida para alguien que acababa de quedarse en paro.

El premio le cambió la vida: decidió usar el dinero para comprarse una casa modesta pero cómoda en Madrid, con la idea de ofrecer un hogar estable para ella y sus hijos. El día del sorteo, el 22 de diciembre de 2022, la sala del Teatro Real se paralizó cuando los niños de San Ildefonso cantaron el número ganador: 05490.

Perla, entre el público, comprobó su décimo y la incredulidad dio paso a un abrazo con sus hijos y lágrimas de emoción cuando entendió que había ganado el premio mayor. El décimo ganador lo había comprado en Asturias y lo guardaba en una carpeta junto al resto de décimos.

Número premiado. Europa Press

La sorpresa fue tal que la transmisión del sorteo se detuvo durante unos instantes mientras el público aplaudía y la escoltaban entre cámaras y medios, un momento íntimo convertido en noticia nacional. De hecho, Perla se sintió tan conmovida que tuvo que ser asistida por el Samur y la sacaron del lugar en medio de una crisis de ansiedad.

Antes del premio, Perla vivía una situación complicada. Nacida en Perú, había trabajado muchos años en la cafetería del Palacio de la Moncloa, un empleo del que fue despedida en 2019. Tras la pérdida del trabajo, se quedó en paro, manteniendo un alquiler en Madrid y con la incertidumbre de un futuro inestable.

Un nuevo hogar y planes de futuro

Con los 400.000 euros del décimo premiado, el valor bruto del premio, Perla se compró una vivienda en Madrid, describiendo la compra como una "casita modesta" pero "lo más cómoda posible".

Además, ya cambiada su suerte, Perla confesó que volvió al Teatro Real el año siguiente para vivir de nuevo la emoción del sorteo, aunque con humildad y la convicción de que no esperaba volver a ganar el Gordo.

La historia de Perla es un ejemplo de cómo un simple décimo de lotería puede transformar vidas. Su golpe de suerte no solo le permitió salir de una situación económica precaria, sino también cumplir el sueño de tener un hogar propio en Madrid y ofrecer estabilidad a sus hijos.

Su historia recuerda que detrás de los números y los euros hay sueños, esperanzas y la posibilidad real de empezar de nuevo.

¿De cuánto es la retención de Hacienda del Gordo de la Lotería?

La serie del Gordo tiene un premio de cuatro millones de euros, lo que equivale a 400.000 euros por décimo. Sin embargo, los beneficiarios no recibirán esta cantidad neta porque hay que descontar la suma que va a Hacienda.

La Agencia Tributaria cobraba impuestos sobre los premios a partir de 20.000 euros hasta el año 2020; sin embargo, en los dos años recientes, esa cifra se incrementó a 40.000 euros. O sea, el fisco de España empieza a cobrar impuestos cuando se ganan 40.000 euros en Loterías. A pesar de todo, el monto neto del dinero que se obtiene con el Gordo es 328.000 euros.