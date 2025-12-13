Un experto en ahorro, sobre cuánto tiempo debes encender las luces del árbol de Navidad: "Máximo son 6 horas"

En estas fechas festivas, uno de los grandes dilemas en muchos hogares es cuánto tiempo dejar encendidas las luces del árbol de Navidad. Aunque a todos nos encanta el brillo y el ambiente cálido que aportan, los expertos en ahorro energético recomiendan limitar su uso para balancear el disfrute con un consumo responsable.

La clave está en encontrar ese "punto medio": tiempo suficiente para disfrutar del ambiente navideño sin gastar más de la cuenta en energía eléctrica. En consecuencia, es necesario conocer las recomendaciones de expertos y los datos fiables para que tus luces iluminen la Navidad sin impactar negativamente en tu bolsillo.

Además, estos expertos ofrecen orientación útil para elegir el mejor horario y práctica para encender las luces decorativas, basándose en fuentes especializadas y en consejos de eficiencia energética.

De hecho, un experto en eficiencia energética consultado lo resume con claridad: "Basta para disfrutarlas con unas cuatro o, como mucho, seis horas al día". Según explica, ese rango permite mantener la magia navideña encendida en las horas de mayor oscuridad sin que el consumo eléctrico se dispare ni suponga un gasto innecesario en la factura.

Muchas fuentes sugieren que mantener las luces encendidas más de este tiempo incrementa innecesariamente el gasto. Por ejemplo, la empresa energética Enel recomienda encenderlas un máximo de 4 horas al día para disfrutar de la decoración sin afectar excesivamente a la factura.

Este rango también se ajusta a la recomendación general de expertos en eficiencia: encender las luces cuando ya está oscuro y apagarlas antes de irse a dormir es una práctica óptima para ahorrar en energía sin perder el encanto navideño.

En consecuencia, aunque pueda parecer estéticamente agradable tener las luces encendidas permanentemente, esto puede tener varios efectos no deseados. En primer lugar, un uso prolongado multiplica el consumo de energía, especialmente si las luces son de tipo incandescente o antiguo.

Luces de Navidad.

Además del consumo, existe un incremento del riesgo asociado con el cableado y el exceso de horas de funcionamiento, pues cualquier instalación eléctrica sometida a uso continuo puede deteriorarse más rápido. Por ello, apagar las luces al salir de casa o al final de la noche es una medida tanto de seguridad como de eficiencia energética.

Aunque las luces LED modernas consumen considerablemente menos energía que las antiguas, su uso continuo durante muchas horas todavía representa un gasto mayor del necesario. Limitar el tiempo de encendido conserva la energía y alarga la vida útil de las luces.

En definitiva, el tiempo ideal para encender las luces del árbol de Navidad es aquel que te permite disfrutar del ambiente festivo sin comprometer tu consumo energético. La recomendación más citada por los expertos es que no superes de 4 a 6 horas diarias, aprovechando las horas de mayor oscuridad para maximizar el efecto lumínico.

Utilizar luces LED, temporizadores y horarios estratégicos te permitirá crear un entorno navideño mágico y al mismo tiempo, ahorrar en tu factura de la luz. Con estas prácticas puedes vivir una Navidad llena de luz y sentido común.