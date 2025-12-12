Facundo, arquitecto, sobre ahorrar dinero en calefacción: "Es solo para las tardes muy nubladas o las noches frías"

La reflexión del arquitecto suena más a filosofía del confort que a mero consejo técnico: "La calefacción es solo para las tardes muy nubladas o las noches muy frías", asegura Casenave en una entrevista a Revista Interiores, donde explica que la clave está en reducir el consumo y apostar por un diseño eficiente.

En su opinión, los sistemas térmicos tradicionales están quedando como "segundo recurso" gracias a las mejoras en aislamiento, ventilación natural y estrategias solares pasivas. De este modo, el hogar se mantiene confortable durante la mayor parte del tiempo sin necesidad de encender la calefacción.

Este planteamiento llega en un contexto en el que el coste energético y la conciencia sostenible están en alza. Muchos hogares buscan alternativas para reducir el consumo térmico, y el mensaje de Casenave, que invita a una calefacción más responsable, coincide con esta tendencia.

Según Casenave, el primer paso para reducir el uso de la calefacción es mejorar el aislamiento térmico de la vivienda, empezando por cerramientos, carpinterías, fachada y orientación. Él señala que una buena envolvente térmica permite mantener el confort sin depender tanto del sistema de calefacción.

En la entrevista indica que con unas tardes soleadas y un buen diseño la necesidad de recurrir a la calefacción baja notablemente. Además, destaca la importancia de la ventilación natural controlada y la captación solar. Si aprovechamos las horas de sol, abrimos y cerramos en el momento justo, reducimos la sensación de frío sin pulsar el termostato.

En su estudio, recalca que el objetivo no es eliminar la calefacción, sino que aparezca solo cuando verdaderamente la vivienda no puede prescindir de ella. Esta visión coincide con estudios de eficiencia energética que demuestran que una vivienda bien diseñada puede reducir hasta un 30-40% del consumo térmico en comparación con un edificio estándar, simplemente gracias a medidas pasivas.

Casenave aclara que la calefacción no desaparece: "Es solo para las tardes muy nubladas o las noches muy frías", explica. Es decir, aparece como respaldo cuando ni el diseño pasivo ni la luz natural ni la inercia térmica bastan para mantener la temperatura interior.

En viviendas donde la envolvente es eficiente y el diseño inteligente, el uso de la calefacción se reduce a unas horas mínimas a lo largo del día. Esto no solo ahorra energía, sino que también alarga la vida útil del sistema y mejora la calidad del ambiente interior.

Asimismo, cuenta que: "El mejor sistema de calefacción es el sol". En consecuencia, uno de sus mayores consejos es: "Orientar siempre tu casa de la mejor forma para mejorar la climatización". Su mensaje es que la tecnología térmica se emplee cuando realmente la vivienda lo necesite, no como hábito.

Adoptar la estrategia de Casenave ofrece múltiples ventajas: consumo reducido, facturas más bajas, menor impacto ambiental y mayor confort real. Además, el uso puntual de la calefacción favorece que el sistema trabaje de forma intermitente, lo cual puede alargar su vida útil.

En la práctica, conviene combinar una buena envolvente térmica, diseño solar pasivo, gestión de ventilación y monitorización del consumo. De esta forma, la calefacción se convierte en complemento, no en mecanismo principal. Esta filosofía encaja con el marco de construcción sostenible y los estándares de edificaciones de bajo consumo.